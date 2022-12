Sánchez é reavaliado após problema cardíaco e está liberado para voltar no Santos

(via Agência Estado)

Tudo não passou de um susto e o meia Carlos Sánchez já está liberado para voltar a trabalhar normalmente no Santos. Quatro dias após ser afastado por causa de uma alteração em testes cardíacos da pré-temporada, o uruguaio passou por reavaliação no Hospital Albert Einstein, nesta segunda-feira, que não acusou problemas em seu coração.

"O meia Carlos Sánchez passou por uma extensa avaliação cardiológica no Hospital Albert Einstein acompanhado da equipe médica do Santos FC e não foram encontradas alterações que contraindiquem os treinos e jogos", afirmou o clube.

Na quinta-feira, em testes cardiológicos realizados no CT Rei Pelé, Sanchez apresentou uma alteração, coronária em teste de força e acabou sendo afastado das atividades por precaução. O clube não quis correr riscos com o jogador de 38 anos.

A reavaliação, porém, veio com a boa notícia para o técnico Odair Hellmann, que conta com o uruguaio para dar mais experiência ao Santos em 2023. Sánchez perdeu muitos jogos em 2022 por causa de lesões, e o clube sofreu para encontrar ou acertar a armação das jogadas.

Apesar de liberado, o retorno às atividades não será imediato. "Por conta dos exames realizados nesta segunda-feira, o atleta não deverá fazer esforço nos próximos três dias, retomando as atividades no CT Rei Pelé na próxima semana", afirmou o Santos.

O uruguaio está liberado para passar a virada de ano com os familiares e retorna aos trabalhos no CT Rei Pelé na reapresentação do elenco agendada para o dia 2. Todos terão o fim de semana livre para comemorar a chegada de 2023.