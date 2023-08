Sánchez absolve Marcelo após grave lesão: 'Sei que foi sem intenção e o admiro como pessoa'

O zagueiro Luciano Sánchez deixou o Sanatório Fionchietto na tarde desta quarta-feira após a grave lesão que sofreu por causa de um pisão de Marcelo, no jogo entre Argentinos Juniors e Fluminense, pelas oitavas da Libertadores, na terça. O defensor que sofreu uma luxação no joelho esquerdo, passará por cirurgia e deve parar por 10 meses, absolveu o lateral-esquerdo de culpa no lance, revelou que recebeu mensagens do brasileiro a quem acalmou e se disse ainda mais um "admirador."

Desde o momento da jogada que Marcelo se desesperou. Ele mesmo parou o lance para que Sánchez recebesse atendimento. Expulso, o brasileiro deixou o gramado chorando e usou suas redes sociais para mandar uma mensagem de apoio ao defensor.

O Fluminense também usou suas redes sociais para mostrar apoio a Sánchez. O Argentinos Juniors evitou qualquer polêmica sobre a grave lesão ao dizer que os clubes "são rivais e não inimigos". Ainda agradeceu os brasileiros pela preocupação. "Graças Marcelo e Fluminense por sua preocupação."

Depois de passar a noite em observação, Sánchez saiu em uma cadeira de rodas do hospital com o joelho imobilizado., Em até três semanas ele passará por cirurgia. Com semblante sereno, fez questão de absolver Marcelo de culpa pela lesão.

"Marcelo me ligou e mandou mensagem para pedir desculpas. Sei que foi sem intenção", disse Sánchez. "Ele disse que estava se sentindo mal e fiquei sabendo que foi tentar falar comigo no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admirava como jogador e agora admiro como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e lhe disse isso."

O zagueiro recebeu inúmeras mensagens de solidariedade após a grave e impactante lesão. De clubes, torcedores e jogadores, e ficou feliz com a preocupação e o apoio. "Quero agradecer também a todos que me mandaram mensagens e me desejaram forças."