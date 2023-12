San Antonio Spurs supera Lakers e volta a vencer na NBA; Pistons sofrem 22ª derrota consecutiva

O San Antonio Spurs colocou um ponto final na maior seca da sua história, que já durava 43 dias e 18 jogos, ao derrotar o Los Angeles Lakers, nesta sexta-feira, no AT&T Center, por 129 a 115, em um duelo particular entre Victor Wembanyama e LeBron James.

Apesar de ser o principal nome dos Spurs, Wembanyama teve uma atuação discreta, com 13 pontos e cinco assistências. Sua participação mais efetiva foi nos rebotes, tendo feito 15 no total. O cestinha da partida foi Devin Vassell, com 36.

LeBron James tentou liderar os Lakers à vitória, com 23 pontos e 14 assistências, mas parou na boa atuação dos Spurs, que estiveram à frente do placar do início ao fim. Nem o segundo quarto impressionante da equipe de Los Angeles foi suficiente para superar os donos da casa.

Apesar de acabar com a má fase, os Spurs ocupam a última posição da Conferência Oeste, com apenas quatro vitórias. Os Lakers ficaram em nono. Quem lidera é o Minnesota Timberwolves, com uma impressionante campanha com 18 vitórias em 23 partidas.

Ainda nesta sexta-feira, o Detroit Pistons conheceu a 22ª derrota consecutiva, a sua pior sequência na história, ao ser derrotado pelo Philadelphia 76ers, por 124 a 92. Curiosamente, a maior sequência de derrotas da NBA é dos 76ers, que somaram 28 derrotas em 2014.

Já o Boston Celtics tirou uma "pedra do sapato" ao superar o Orlando Magic por 128 a 115, com destaque para Jayson Tatum, que marcou 30 pontos e deu quatro assistências.

Com a melhor partida realizada na carreira, Jalen Brunson fez 50 dos 139 pontos marcados pelo New York Knicks sobre o Phoenix Suns, resultado que levou sua equipe para o quinto lugar da Conferência Leste, que tem o Boston Celtics na liderança, seguido pelo Philadelphia 76ers.

Confira resultados dos jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 124 x 92 Detroit Pistons

Washington Wizards 137 x 123 Indiana Pacers

Charlotte Hornets 107 x 112 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 104 x 125 Atlanta Hawks

San Antonio Spurs 129 x 115 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 128 x 115 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 96 x 103 Houston Rockets

Phoenix Suns 122 x 139 New York Knicks

Acompanhe as partidas deste sábado:

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves x Indiana Pacers

Golden State Warriors x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks