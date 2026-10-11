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Samuel Xavier vê favorecimento a Flamengo e Palmeiras e critica arbitragem: 'O VAR tem medo'

Escrito por (via Agência Estado)
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Samuel Xavier deixou o Maracanã com uma reclamação que ultrapassou o clássico. Após a derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo, o lateral afirmou enxergar favorecimento aos dois primeiros colocados do Brasileirão e criticou a não expulsão de Erick Pulgar por uma entrada em Rodrigo Castillo. Na avaliação do jogador, a decisão comprometeu as chances tricolores de disputar o resultado e se aproximar da liderança.

A principal contestação foi a falta cometida por Pulgar no primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. O volante recebeu cartão amarelo, enquanto Castillo ficou com um corte no joelho. "O jogo foi definido num lance que a gente vai reclamar de novo", declarou Samuel Xavier. O comentarista de arbitragem PC Oliveira também avaliou que a entrada deveria ter resultado em cartão vermelho.

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Segundo o lateral, Rafael Rodrigo Klein explicou aos jogadores que Pulgar teria pisado em Castillo sem intenção, depois da disputa pela bola. Samuel discordou dessa interpretação e sustentou que o contato ocorreu com a perna elevada. Ao criticar também a atuação da arbitragem de vídeo, resumiu sua insatisfação: "Ele tem medo. O VAR tem medo".

O desabafo ganhou dimensão maior quando Samuel mencionou a disputa pelo título. "Não quer que chegue ninguém. Quer que cheguem só os dois", afirmou, em referência a Flamengo e Palmeiras. Para o jogador, outros concorrentes encontram dificuldades quando se aproximam dos líderes. A declaração expressa sua avaliação sobre a arbitragem, sem apresentar comprovação de favorecimento deliberado.

Samuel reconheceu que o Flamengo aproveitou sua oportunidade para marcar, mas argumentou que enfrentar boa parte da partida com um jogador a mais poderia ter mudado o confronto. O lateral ainda sugeriu a contratação de árbitros estrangeiros e citou profissionais da Premier League e do Mundial de Clubes como referências para o futebol brasileiro.

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Com o gol de Carrascal aos 19 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou aos 64 pontos, um à frente do Palmeiras, enquanto o Fluminense permaneceu com 51. O Tricolor agora prepara o reencontro com o clube paulista, na quarta-feira (14), pela ida da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Pelo Brasileirão, recebe o Santos no domingo (18), às 16h, no mesmo estádio.

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