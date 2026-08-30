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Samuel Lino faz dois, Flamengo atropela o Botafogo e joga pressão no Palmeiras

Escrito por (via Agência Estado)
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O Flamengo se recuperou da derrota para o Cruzeiro com uma vitória convincente no clássico. Com dois gols de Samuel Lino e outro de Carrascal, o time rubro-negro venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Flamengo aos 48 pontos. Já o Botafogo permaneceu com 30, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer e perdeu a oportunidade de se aproximar da zona de classificação à Libertadores.

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O placar foi construído a partir de uma atuação segura do Flamengo. Depois de sobreviver a um gol anulado de Arthur Cabral nos primeiros minutos, o time assumiu o controle, abriu vantagem com Samuel Lino e decidiu o clássico em dois contra-ataques na reta final.

GOL ANULADO E RESPOSTA IMEDIATA

Os primeiros minutos indicavam um jogo diferente. Aos oito, o Botafogo recuperou a bola e acelerou o contra-ataque. Arthur Cabral recebeu em velocidade, ganhou da defesa e mandou para a rede, mas o lance foi anulado porque o atacante tocou com o braço na bola.

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A resposta do Flamengo veio quatro minutos depois. Jorginho encontrou espaço entre os defensores e acertou um lançamento nas costas da marcação. Samuel Lino dominou e tocou na saída de Gabriel Batista para abrir o placar.

Logo após o gol, o Botafogo perdeu Alex Telles. O lateral sentiu uma lesão e pediu para ser substituído. A mudança afetou o lado esquerdo da defesa alvinegra, setor explorado pelo Flamengo durante boa parte do primeiro tempo.

Com a vantagem, o time rubro-negro passou a controlar a posse e encontrou facilidade para entrar na área adversária. Pedro chegou a marcar, mas estava impedido. Samuel Lino e Ayrton Lucas também finalizaram com perigo e exigiram boas defesas de Gabriel Batista.

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O Botafogo só voltou a ameaçar em uma cabeçada de Arthur Cabral, defendida por Rossi. Embora tenha saído para o intervalo perdendo apenas por um gol, o time alvinegro foi inferior durante quase toda a etapa inicial.

BOTAFOGO TENTA PRESSIONAR

O Botafogo voltou do intervalo com as linhas mais adiantadas e tentou dificultar a saída de bola do Flamengo. Em uma recuperação no campo ofensivo, Arthur Cabral ajeitou para Danilo Pereira, que bateu cruzado de canhota. A bola passou perto da trave esquerda de Rossi.

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A pressão alvinegra, entretanto, não se transformou em domínio. Depois dos primeiros minutos, o Flamengo voltou a encontrar espaços e teve um segundo gol anulado aos 22. Arrascaeta cruzou pela direita e Paquetá apareceu livre na área para cabecear no canto, mas estava impedido.

As alterações deram novo fôlego ao Flamengo. Carrascal passou a conduzir os contra-ataques, enquanto o Botafogo se expôs na tentativa de buscar o empate. Aos 40, Rossi fez uma reposição rápida com as mãos e encontrou Carrascal. O colombiano avançou com a bola dominada e deu um passe preciso para Samuel Lino. O atacante percebeu a saída de Gabriel Batista e tocou por cima do goleiro para marcar seu segundo gol no clássico.

Três minutos depois, o Flamengo fechou o placar com o lance mais bonito da partida. Carrascal roubou a bola na saída do Botafogo e acionou Jorginho. A jogada continuou com uma sequência de passes de primeira entre Samuel Lino e Cebolinha, que devolveu de letra para o colombiano. Carrascal apareceu de frente para o gol e finalizou no canto de Gabriel Batista.

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FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 0 BOTAFOGO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Everton Cebolinha). Técnico: Leonardo Jardim.

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BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho (Villalba), Ferraresi, Marçal, Justino e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Júnior Santos). Técnico: Rodrigo Bellão.

GOLS - Samuel Lino, aos 12 minutos do primeiro tempo; Samuel Lino, aos 40 e Carrascal, aos 43 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Marçal e Justino (Botafogo).

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ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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