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Samuel Eto'o é acusado por ex-dirigentes de Camarões por desvio de R$ 3,3 milhões da federação

Escrito por Leonardo Catto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Samuel Eto'o se vê em meio a mais uma controvérsia na sua carreira como dirigente. O presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot) é acusado por ex-executivos da entidade de ter desviado 567 mil euros (R$ 3,3 milhões) pagos pela Federação Russa após a realização de um amistoso entre as seleções dos dois países em 2023. A Fecafoot foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu. O espaço continua aberto.

Um documento timbrado da Fecafoot confirma que o pagamento foi feito a uma conta no nome de Eto'o no Qatar Nacional Bank em outubro de 2023. A acusação é de que o montante "desapareceu", sem repasse à entidade de Camarões.

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Comprovantes obtidos pelo jornal britânico The Times apontam duas transferências. Uma de 455 mil euros (R$ 2,6 milhões) e outra de 112 mil euros (R$ 663 mil). O pagamento é referente a 80% da renda de público da partida, vencida pela Rússia, em Moscou.

"Até onde sei, não há evidências contábeis ou bancárias que demonstrem que os fundos transferidos para a conta pessoal de Samuel Etoo no Catar foram posteriormente transferidos para uma conta oficial da Fecafoot ou registrados em seus livros contábeis", disse Guibai Gatama, ex-membro do comitê executivo da Fecafoot, ao The Times.

O caso foi levado ao comitê de ética da Fifa, mas Gaama disse não terem obtido retorno sobre a situação. O ex-vice-presidente da Fecafoot, Henry Njalla Quan Junior, também acusou Etoo de envolvimento em manipulação de resultados e abuso de poder.

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