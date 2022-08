Sampaio vence o Vera Cruz e fatura o tricampeonato da Liga de Basquete Feminino

(via Agência Estado)

Em um jogo definido na prorrogação, o Sampaio Basquete conseguiu uma reação histórica neste sábado, derrotou o Vera Cruz Campinas por 74 a 70 e faturou o tricampeonato da Liga de Basquete Feminino em Campinas. A conquista veio após o time visitante vencer os três primeiros jogos do playoff e sacramentar um 3 a 0 nesta série de partidas decisivas.

O Vera Cruz valorizou a decisão ao comandar o terceiro quarto equilibrar o confronto levando a disputa para a prorrogação. No entanto, a boa atuação da pivô Érica e a armadora Jennifer O´Neal acabaram definindo o confronto em um ginásio lotado.

Favorecido por ter tido 100% de eficiência nos dois jogos que fez como mandante nos playoffs, o Sampaio Clube entrou em quadra determinado a definir o título nesta terceira partida, realizada no Ginásio Tênis Clube de Campinas.

A equipe do Maranhão aproveitou o nervosismo do Vera Cruz e conseguiu liderar o marcador no início da decisão contando com as boas atuações de Larissa e Gabi. Jennifer O´Neil também esteve bem na organização das jogadas permitindo mais variedade nas articulações de ataque.

A torcida presente no ginásio, porém, embalou a equipe campineira que entrou no jogo. Bia e Tássia passaram a apostar tanto nos arremessos quanto nas infiltrações. Faltando pouco mais de três minutos para o intervalo, Vera Cruz Campinas passou na frente, equilibrou o confronto e encerrou o primeiro quarto na frente com vantagem de um ponto: 18 a 17.

O Sampaio voltou mais focado para o segundo quarto e conseguiu retomar o comando do placar. O time da casa seguiu brigando muito, mas sucumbiu diante de um adversário mais organizado.

Além das boas atuações de suas alas, a pivô Érica fazia a diferença embaixo da cesta. Empilhando cestas seguidas, o Sampaio finalizou o primeiro tempo com a vantagem de 36 a 31 no marcador.

A volta para o segundo tempo foi bastante movimentada. Com grande atuação de Érica, a equipe do Maranhão dominou o os rebotes ofensivos e abriu nove pontos. Quando tudo indicava que o jogo já caminhava para mais uma vitória dos visitantes. O Vera Cruz despertou. O time acertou a sua defesa, passou a encaixar os contra-ataques e as cestas foram saindo.

Com o apoio da torcida e uma atuação primorosa de Tássia e Beatriz, a equipe paulista passou na pontuação e ainda emplacou uma vantagem de de nove pontos sobre o Sampaio ao final do terceiro quarto: 52 a 43.

O quarto final foi dramático. O Sampaio entrou disposto a se recuperar na partida e tirar a diferença enquanto o Vera Cruz buscou fortalecer a marcação para frear o ímpeto adversário.

O time nordestino cresceu em quadra e com uma cesta de três pontos de Jennifer O´Neal, a distância diminuiu para quatro pontos. A reação se manteve, mas o Vera Cruz voltou a crescer na partida. Tainá Paixão deixou tudo igual a dois minutos do fim com uma cesta de três pontos e a indefinição persistiu até o fim, quando o jogo terminou em 63 a 63 e acabou indo para a prorrogação.

O tempo extra começou com o Sampaio abrindo vantagem de cinco pontos obrigando o Vera Cruz a correr atrás da recuperação. O jogo foi disputado ponto a ponto, mas no final, a equipe maranhense conseguiu definir a vitória e o título com o placar de 74 a 70.