Sampaio Corrêa vence a Chapecoense e mantém vivo o sonho do acesso na Série B

O Sampaio Corrêa segue firme e forte na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira venceu a pressionada Chapecoense, por 2 a 1, no estádio Castelão, em São Luís, na abertura da 35ª rodada. O artilheiro Gabriel Poveda marcou o 18º gol na competição.

A vitória deixou o time maranhense em quinto lugar, com 52 pontos. Três pontos atrás do Vasco (4º), que ainda jogará na rodada, e com a mesma pontuação que o Sport (6º), só que com melhor saldo de gols: 5 a 3. Já a Chapecoense segue ameaçada pelo rebaixamento e é a 15ª, com 39.

O primeiro tempo começou bastante animado. Fora de casa, a Chapecoense assustou aos três minutos, quando Willian Popp arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a espalmar pela linha de fundo. O Sampaio Corrêa não ficou atrás e respondeu em chutes de Pimentinha e Gabriel Poveda, aos seis e sete.

Com postura mais ofensiva, o time maranhense abriu o placar aos dez minutos. Após escanteio, Lucas Araújo aproveitou sobra na pequena área e encheu o pé, sem chances de defesa para o goleiro Saulo. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado pelo árbitro Anderson Daronco.

Com a vantagem no placar, o Sampaio Corrêa seguiu com posse de bola, pressionou pelo segundo gol, mas sofreu o empate antes do intervalo. Aos 43, Alisson foi até a linha de fundo e encontrou Willian Popp em cruzamento. O atacante dominou e finalizou no canto do goleiro Luiz Daniel.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa voltou a ficar em vantagem. Aos 15 minutos, Cleylton derrubou Pimentinha dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Gabriel Poveda foi para a cobrança e converteu, marcando seu 18º gol e se isolando ainda mais na artilharia do campeonato.

O segundo gol do time maranhense desestabilizou a Chapecoense, que não teve forças para reagir. O Sampaio seguiu melhor e poderia ter feito o terceiro aos 38, quando Gabriel Poveda recebeu nas costas da marcação e finalizou em cima do goleiro Saulo. O placar de 2 a 1 seguiu até o apito final.

O Sampaio Corrêa volta a campo no sábado, dia 22, para enfrentar o Ituano, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Enquanto a Chapecoense, na sexta, dia 21, receberá o Tombense, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 X 1 CHAPECOENSE

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio, Allan e Pará; Lucas Araújo (Eloir), Ferreira e Rafael Vila (Nadson); Pimentinha (Maurício), Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Ygor Catatau (Renatinho). Técnico: Léo Condé.

CHAPECOENSE - Saulo; Maílton (Matheus Bianqui), Léo, Cleylton e Fernando; Marcelo Freitas (Darlan), Ronei e Thomás (Felipe Ferreira); Alisson (Perotti), Willian Popp e Chrystian (Derek). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Lucas Araújo, aos 10; e Willian Popp, aos 43 minutos do primeiro tempo. Gabriel Poveda, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vila e Pimentinha (Sampaio Corrêa); Willian Popp (Chapecoense).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).