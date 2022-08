Sampaio Corrêa derrota o Bahia e volta a sonhar com G-4 da Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Sampaio Corrêa voltou à briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Bahia, adversário direto na luta pelo acesso, por 2 a 0, na noite desta terça-feira, no estádio Castelão, pela 23ª rodada.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou a 32 pontos, na sétima colocação, contra 40 do Bahia, que, apesar da derrota, continuou em terceiro. O Vasco, em quarto, tem 39.

O primeiro tempo foi de pouca criação e muitos erros de ambos os lados. O jogo acabou ficando truncado no meio de campo e com oportunidades cada vez mais escassas. Aos 18 minutos, Daniel colocou a bola na cabeça de Ignácio, que mandou no travessão.

continua após publicidade .

O Sampaio começou a se sentir em casa nos minutos finais e toda a bola procurava o artilheiro da Série B, o atacante Poveda. Na primeira tentativa, ele parou na defesa de Danilo Fernandes. André Luis ainda pegou a sobra, mas jogou por cima do gol.

Mas o Sampaio Corrêa abriu o placar aos 45 minutos. Pimentinha foi acionado em velocidade e acabou derrubado por Daniel, pênalti. O artilheiro Poveda foi para a cobrança e mandou no fundo das redes.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa não deu a menor chance ao Bahia e fez o segundo logo no minuto inicial. Após cobrança de falta, Ferreira mandou na trave. André Luiz pegou a sobra e fez mais um.

continua após publicidade .

O Bahia ainda tentou reagir, mas o Sampaio Corrêa continuou mais perigoso e por muito pouco não fez o terceiro. Pimentinha saiu de frente para Danilo Fernandes, aos 27 minutos, mas viu Didi salvar. Na sobra, a bola chegou em Léo Tocantins, que chutou. Marcinho tirou em cima da linha, mas não conseguiu impedir o revés do clube nordestino.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Ituano na sexta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No sábado, às 11h, o Vasco recebe o Tombense, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

SAMPAIO CORRÊA 2 X 0 BAHIA

SAMPAIO CORRÊA - Gabriel Batista; Mateusinho (Maurício), Joécio, Allan e Pará (Lucas Hipólito); André Luiz, Ferreira e Rafael Vila (Eloir); Ygor Catatau (Léo Tocantins), Gabriel Poveda (Rafael Costa) e Pimentinha. Técnico: Léo Condé.

continua após publicidade .

BAHIA - Danilo Fernandes; André (Marcinho), Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Rezende, Emerson Santos (Lucas Mugni) e Daniel; Copete (Davó), Rodallega (Everton) e Igor Torres (Vitor Jacaré). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - André Luiz a um e Gabriel Poveda, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR)

CARTÕES AMARELOS - Ygor Catatau e Gabriel Poveda (Sampaio Corrêa). Vitor Jacaré e André (Bahia).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 2.620 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).