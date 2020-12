Sampaio cede empate à Ponte, mas segue no G4 e aumenta invencibilidade fora - TNOnline

Continua após publicidade

O Sampaio Corrêa largou na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 diante da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, na noite desta terça-feira, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube maranhense continuou dentro do G4.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa chegou ao décimo jogo de invencibilidade fora de casa e terminou o dia na terceira posição, com 41 pontos. A Ponte Preta, por outro lado, ficou em sétimo, com 37, e deu uma sobrevida ao técnico Marcelo Oliveira, muito pressionado no cargo.

Caio Dantas está iluminado. Logo na primeira chegada do Sampaio Corrêa, o atacante dominou dentro da área e acabou derrubado: pênalti. Ele próprio foi para a cobrança e mandou no fundo das redes, aos sete minutos. A partir daí, o time maranhense começou a realizar marcação pressão e dificultou a saída de bola da Ponte Preta.

A equipe campineira demorou, mas foi se desvencilhando da marcação e começou a desperdiçar boas oportunidades de empatar. Em uma delas, Ruan Renato recebeu de Camilo, dentro da pequena área, e cabeceou para fora. Camilo ainda tentou mais duas vezes, parando em Gustavo e jogando pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa voltou melhor e teve chance de ampliar. Diego Tavares ganhou de Apodi na velocidade e ficou na defesa de Ygor. O goleiro voltou a salvar a Ponte, logo em seguida, ao sair da área para evitar o arremate de Caio Dantas.

Apesar do rival estar melhor na partida, a Ponte Preta encontrou forças para empatar. Aos 16 minutos, Camilo cobrou escanteio, o goleiro Gustavo falhou e Ruan Renato empurrou para o gol. O time campineiro cresceu e por muito pouco não venceu. No último lance, Gustavo fez um milagre para garantir um ponto ao clube maranhense.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Paraná na sexta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No sábado, às 19h, o Sampaio Corrêa recebe o CRB no Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

PONTE PRETA - Ygor; Apodi (Léo Pereira), Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura, Camilo (Vinícius Zanocelo) e Luan Dias (Guilherme Pato); João Veras (Matheus Peixoto) e Bruno Rodrigues (Moisés). Técnico: Marcelo Oliveira.

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e Marlon; Ferreira, Léo Costa e Marcinho (Dione); Diego Tavares (Robson), Caio Dantas (Jackson) e Roney (Gustavo Ramos). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Caio Dantas, aos sete minutos do primeiro tempo. Ruan Renato, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Apodi, Neto Moura e Ruan Renato (Ponte Preta); Diego Tavares e Léo Costa (Sampaio Corrêa).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).