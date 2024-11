Sainz 'rouba a festa' de Pérez e conquista a pole para o GP do México de Fórmula 1

O grid da 20ª corrida da temporada Fórmula 1 está definido. Lotado, o Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, fez festa a todo momento que Sergio Pérez passava diante das arquibancadas com o carro da Red Bull Racing. Mas, o apoio dos compatriota não foi o suficiente. Quem larga na frente neste domingo é Carlos Sainz, da Ferrari, seguido por Max Verstappen e Lando Norris, da McLaren. Ele foi o único a quebrar a barreira de 1min16s ao fazer a marca de 1min15s946.

continua após publicidade

Não é exagero dizer que Pérez foi uma decepção e deixou a desejar, o que acabou esfriando o clima mexicano. Ao término do Q1, além do anfitrião (que vai largar em 18º), também ficaram pelo caminho Colapinto (16º), Piastri (17º), Ocon (19º) e Zhou (20º). Norris foi o melhor nesta primeira etapa com tempo de 1m16s505. Sainz, Verstappen, Leclerc e Magnussen completaram o top 5.

No Q2, na curva 12, Tsunoda bateu o carro com menos de 10 segundos para o fim. A bandeira vermelha foi balançada. O piloto acabou colidindo contra o muro na tentativa de ficar entre os 10 primeiros colocados. Como a prova não foi reiniciada, se classificaram Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Albon, Hülkenberg, Magnussen e Gasly. Tsunoda (11º) Lawson (12º), Alonso (13º), Stroll (14º) e Bottas (15º) foram eliminados.

continua após publicidade

No Q3, uma surpresa. Único a anotar tempo com menos de 1m16s, Carlos Sainz garantiu a 6ª pole position da carreira a vai largar na frente neste domingo. Ele obtve o tempo de 1min15s946, colocando 0s225 de vantagem para Verstappen. Muito celebrado nos rádios da Ferrari, o piloto espanhol teve uma comemoração tímida.

Com o resultado, na disputa pelo título do Mundial de Pilotos , Verstappen, mais uma vez, sai na frente de Norris. O hollandês larga na segunda posição enquanto o rival da McLaren sai no terceiro posto. Na próxima semana acontece o GP de São Paulo, no autódromo de Interlagos.

ALONSO HISTÓRICO

continua após publicidade

Fernando Alonso cravou ainda mais seu nome na história do automobilismo mundial. Aos 43 anos, o espanhol fará sua 400ª corrida neste domingo no México.

CONFIRA O GRID DE LARGADA PARA O GP DA CIDADE DO MÉXICO DE F1

Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min15s946

continua após publicidade

Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s171

Lando Norris (ING/McLaren), 1m16s260

continua após publicidade

Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1m16s265

George Russell (ING/Mercedes), 1m16s356

Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1m16s651

continua após publicidade

Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1m16s886

Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1m16s892

Alexander Albon (TAI/Williams), 1m17s065

continua após publicidade

Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1m17a365

Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1m17s129

continua após publicidade

Liam Lawson (NEO/RB), 1m17s162

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1m17s168

Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1m17s294

Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1m17s817

Franco Colapinto (ARG/Williams), 1m17s558

Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1m17s597

Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1m17s611

Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1m17s617

Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1m18s072