Sainz lamenta desempenho da Ferrari e o 5º lugar na Espanha: 'Dei o meu melhor'

Carlos Sainz chegou neste domingo com a expectativa em alta por estar dirigindo em casa. O espanhol largou na segunda posição, chegou a ameaçar Max Verstappen na primeira volta, mas acabou terminando com um amargo 5º lugar, perdendo para os dois pilotos da Red Bull e os dois da Mercedes. Desanimado, garantiu ter feito o seu melhor.

"Acho que na verdade maximizamos tudo o que tínhamos. Dei o meu melhor na largada e no ritmo da corrida e estou um pouco chateado por não termos conseguido colocar uma defesa um pouco mais forte no Red Bull e nos dois Mercedes porque eles foram mais rápidos do que nós", disse Sainz.

O espanhol afirmou também que o desempenho do carro foi bem inferior aos dos seus principais adversários. "Nem valia a pena lutar contra eles porque eles teriam ultrapassado uma volta depois ou outra, então fiz o meu melhor, mas infelizmente é isso que temos agora", afirmou.

O quinto lugar incomodou Sainz, mas Leclerc esteve ainda pior. O monegasco largou no pit lane, mas não conseguiu entrar na zona de pontuação. Ele terminou apenas no 11º lugar.

"Temos muito trabalho a fazer. E para ser honesto, olhando para o nosso fim de semana, eu não acredito que possa ficar pior do que isso. A meta é só melhorar a partir daqui", disse Leclerc.

Com os dez pontos conquistados neste domingo, Sainz chegou aos 58, na sexta posição, contra 43 de Leclerc, em sétimo. O líder Max Verstappen tem 170.

Os pilotos voltarão às pistas no GP do Canadá. A largada será no domingo (18), às 15h (horário de Brasília), no circuito Gilles Villeneuve.