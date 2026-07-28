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Saiba quanto o goleiro Vozinha receberá de salário após acerto com Colo-Colo

Destaque de Cabo Verde no Mundial de 2026, veterano de 40 anos receberá o segundo maior salário do elenco chileno

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 14:08:51 Editado em 28.07.2026, 14:08:46
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Saiba quanto o goleiro Vozinha receberá de salário após acerto com Colo-Colo
Autor O vínculo do experiente atleta terá a duração de 18 meses. - Foto: Divulgação/Fifa

O goleiro Vozinha, um dos grandes destaques da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês (cerca de R$ 254 mil na cotação atual) em seu novo contrato com o Colo-Colo. A informação foi divulgada no último final de semana pela Rádio ADN, do Chile. O vínculo do experiente atleta de 40 anos com o tradicional clube chileno terá a duração de 18 meses.

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O montante negociado é considerado alto para os padrões do futebol no Chile, colocando o arqueiro entre os mais bem pagos do país. Apesar dos vencimentos elevados, o valor fica abaixo da metade do salário cobrado pelo volante Arturo Vidal, principal astro da equipe, que fatura cerca de 114 milhões de pesos chilenos mensais, quantia equivalente a R$ 616 mil.

Antes do acerto com a equipe sul-americana, Vozinha defendia o GD Chaves, da segunda divisão de Portugal. Em sua trajetória no futebol europeu, o jogador acumula passagens pelo Gil Vicente, da primeira divisão portuguesa, e pelo AEL Limassol, do Chipre, clube onde atuou por cinco temporadas.

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Nascido Josimar José Évora Dias — cujo primeiro nome é uma homenagem ao ex-lateral brasileiro Josimar, destaque da Seleção na Copa de 1986 —, o goleiro completou 40 anos em junho e soma 90 partidas pela seleção cabo-verdiana, sendo um dos maiores ídolos esportivos da história do país. Sua contratação foi impulsionada pela atuação decisiva no Mundial, no qual liderou a equipe africana em empates históricos no tempo regulamentar contra as seleções da Espanha e da Argentina.

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