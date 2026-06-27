Saiba quais são as 28 seleções classificadas para o mata-mata da Copa 2026

Com os jogos decisivos dos grupos J, K e L, oito seleções ainda disputam a permanência no torneio para quatro vagas existentes

A primeira fase da Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste sábado (27), com a definição das últimas quatro vagas para a etapa de mata-mata. Com os jogos decisivos dos grupos J, K e L, oito seleções ainda disputam a permanência no torneio, enquanto 28 equipes já asseguraram a classificação antecipada para as fases eliminatórias.

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Entre os classificados sem sequer precisarem entrar em campo na terceira rodada, a Argentina já garantiu a liderança definitiva de sua chave, beneficiada pelo critério de desempate do confronto direto. Inglaterra, Gana e Portugal também estão confirmados na próxima fase, pois, mesmo se terminarem na terceira posição de seus respectivos grupos, têm pontuação suficiente para figurar entre os oito melhores terceiros colocados. Já a Colômbia, que ainda pode perder a ponta do Grupo K, tem a segunda colocação assegurada, uma vez que não pode mais ser alcançada por República Democrática do Congo e Uzbequistão.

O grupo das 28 seleções já garantidas na sequência do Mundial é formado por Brasil, México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega, Colômbia, Suíça, Canadá, Marrocos, Bósnia, África do Sul, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia, Austrália, Espanha, Cabo Verde, Paraguai, Egito, Portugal, Inglaterra, Gana, Bélgica e Senegal.

A disputa pelas quatro vagas restantes está concentrada entre Coreia do Sul, Escócia, Irã, Áustria, Argélia, República Democrática do Congo, Uzbequistão e Croácia. Por outro lado, o torneio já chegou ao fim para 12 nações, marcando a eliminação precoce e a despedida de Arábia Saudita, Catar, Curaçau, Haiti, Iraque, Jordânia, Nova Zelândia, Panamá, Tchéquia, Tunísia, Turquia e Uruguai.