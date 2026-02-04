Saiba onde assistir Santos x São Paulo ao vivo nesta quarta (04)
O Peixe atravessa uma fase turbulenta neste começo de ano, já o São Paulo desfruta de seu melhor momento
Nesta quarta-feira, às 20h (horário de Brasília), Santos e São Paulo protagonizam o clássico na Vila Belmiro. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Peixe atravessa uma fase turbulenta neste começo de ano, acumulando seis partidas sem vencer. Além de estar ameaçado pelo rebaixamento no Paulistão, o time estreou no Brasileirão com uma derrota de virada para a Chapecoense. O cenário gerou protestos da torcida, que critica o técnico Juan Pablo Vojvoda e o elenco, mas foca suas principais queixas na diretoria, especificamente no presidente Marcelo Teixeira e no executivo Alexandre Mattos.
Em contrapartida, o São Paulo desfruta de seu melhor momento na temporada 2026. Após bater o próprio Santos e o Flamengo, o Tricolor engatou duas vitórias consecutivas, respirando no estadual e ganhando confiança no cenário nacional. A vitória sobre o Rubro-Negro na primeira rodada do Brasileirão foi fundamental para consolidar o bom ambiente sob o comando de Hernán Crespo.
Onde assistir
Ao vivo no Premiere.
Prováveis escalações
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Quem está fora: Neymar (recuperação final), Gustavo Henrique (lesão na coxa), Thaciano (transição) e Willian Arão (pós-cirúrgico renal).
São Paulo: Rafael, Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Diaz; Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo. Quem está fora: Ryan Francisco e André Silva (lesionados).