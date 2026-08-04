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COPA DO BRASIL

Saiba onde assistir Remo x Santos ao vivo nesta terça-feira (04)

Após o placar igualado em 0 a 0 no duelo de ida, a vitória garante a vaga nas quartas de final e o prêmio de R$ 4 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 21:05:08 Editado em 04.08.2026, 14:07:24
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Saiba onde assistir Remo x Santos ao vivo nesta terça-feira (04)
Autor O Peixe tenta quebrar um tabu de cinco anos sem alcançar as quartas do torneio - Foto: Raul Baretta/ Santos

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, no confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Após o placar igualado em 0 a 0 no duelo de ida, a vitória garante a vaga nas quartas de final e o prêmio de R$ 4 milhões, enquanto um novo empate levará a disputa para as cobranças de pênaltis.

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O Leão da Amazônia chega motivado pelo resultado obtido fora de casa e aposta no apoio maciço da torcida para buscar a classificação em seu estádio.

O Peixe tenta quebrar um tabu de cinco anos sem alcançar as quartas do torneio e busca repetir o feito da fase anterior, quando avançou decidindo longe de seus domínios após empatar o primeiro jogo.

Onde assistir

sportv e Premiere.

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Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Marllon e Mayk; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão (João Schmidt), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

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