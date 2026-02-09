Saiba onde assistir Juventude x São José ao vivo nesta segunda-feira (09)
Equipes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi em busca da última vaga nas semifinais; veja horário e escalações
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Juventude e São José se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, para decidir quem fica com a última vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho 2026. O confronto ocorre em partida única, o que significa que, se houver empate no tempo normal, o classificado será conhecido por meio das cobranças de pênaltis.
LEIA MAIS: Jovem ataca menino de 11 anos no PR por ciúmes da ex-namorada
O Juventude chega para este duelo após empatar com o Grêmio na rodada final da primeira fase, resultado que confirmou a equipe como a única ainda invicta na competição estadual. Com a segunda melhor campanha geral, o time de Caxias do Sul assegurou o direito de decidir a vaga em sua própria casa.
Por outro lado, o São José carimbou sua classificação após um empate diante do Ypiranga, terminando na terceira posição do Grupo A e com o quarto melhor desempenho geral. Após ter lutado contra o descenso na temporada de 2025, o Zeca celebra o retorno aos confrontos eliminatórios do Gauchão.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp
Onde assistir
Sportv e Premiere.
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza; Taliari (ou Juan Christian) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
São José: Fábio; William, Tiago Pedra, Diney, Eduardo Melo e Ângelo; Keverton (ou Gabriel Lima), Rafael Carrilho e Zé Vitor; Andrey e Ronald. Técnico: Gabardo Júnior.