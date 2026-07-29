Saiba onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo pela 21ª rodada do Brasileirão

Tricolores se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em confronto que pode valer vaga na zona de classificação para a Libertadores

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e reúne duas equipes que buscam reencontrar o caminho dos triunfos após atravessarem um curto período sem vitórias desde o término da Copa do Mundo.

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O Tricolor das Laranjeiras vem de dois empates seguidos pelo placar de 1 a 1, contra Red Bull Bragantino e Grêmio. Acumulando 33 pontos na tabela de classificação, o time acabou ultrapassado pelo Athletico-PR, perdendo o terceiro posto e ficando sob a ameaça de deixar a zona do G-4. Vale recordar que as duas equipes mediram forças recentemente em um amistoso disputado durante a paralisação do Mundial, no dia 12 de julho, com vitória dos cariocas por 2 a 0.

Do outro lado, o Esquadrão de Aço vive cenário parecido e também registrou igualdades por 1 a 1 em seus dois últimos compromissos, quando encarou Atlético-MG e Corinthians. O Tricolor Baiano possui 31 pontos e tem como meta superar o próprio rival no confronto direto para roubar o seu lugar na zona de classificação para a Libertadores.

Onde assistir

Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk. Técnico: Renato Gaúcho.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.