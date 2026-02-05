Saiba onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo nesta quinta-feira

Bahia e Fluminense medem forças nesta quinta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), em duelo realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, localizada em Salvador. O embate é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e coloca frente a frente equipes que buscam manter o bom momento na temporada.

O Bahia chega para o confronto ostentando a marca de única equipe da Série A com 100% de aproveitamento em 2026. Recentemente, o Tricolor de Aço superou o Porto-BA por 3 a 1 pelo estadual utilizando atletas da base e reservas. Já no Brasileirão, o time principal estreou com pé direito ao vencer o Corinthians, de virada, em jogo disputado na Vila Belmiro.

Pelo lado do Fluminense, a equipe já garantiu classificação antecipada no Campeonato Carioca e tenta ampliar sua sequência de quatro triunfos consecutivos. Sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor das Laranjeiras debutou na competição nacional batendo o Grêmio por 2 a 1 e chega motivado após vencer o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 no último domingo.

Onde assistir

Ao vivo no Premiere e sportv.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.