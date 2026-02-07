Saiba onde assistir Atlético-MG x Athletic Club ao vivo neste sábado

Atlético-MG e Athletic Club entram em campo neste sábado (07), às 18h30 (horário de Brasília). O confronto, válido pela penúltima rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, terá como palco a Arena MRV, em Belo Horizonte.

- LEIA MAIS: Cão Orelha: polícia apreende passaporte de adolescente suspeito pelas agressões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Galo chega para o duelo após um revés contra o Bragantino pelo Brasileirão, resultado que quebrou sua sequência invicta no ano. No torneio estadual, porém, a equipe comandada por Jorge Sampaoli vem de duas vitórias seguidas. Atualmente com 10 pontos, o Alvinegro busca retomar a liderança do Grupo A, que pertence à URT, com 11 pontos.

Já o Athletic Club vive um momento de pressão após ser derrotado em casa pelo Uberlândia por 3 a 0. O revés aproximou a equipe da zona de rebaixamento para o Módulo II. Com cinco pontos conquistados, o Esquadrão ocupa a terceira posição do Grupo C, estando apenas um ponto à frente do lanterna Itabirito, o que torna o resultado na Arena MRV fundamental para sua permanência na elite.

Onde assistir sportv e Premiere (disponíveis também via ge.globo e Globoplay).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prováveis escalações Atlético-MG: Everson, Preciado (Natanael), Ivan Román, Vitor Hugo, Pascini, Alan Franco, Maycon, Scarpa, Igor Gomes, Reinier e Cuello. Técnico: Jorge Sampaoli. Athletic Club: Robert; Zeca, Jhonatan Silva, Gabriel Índio e Enzo; Gian Cabezas, Ian Luccas e David Braga; Dixon Vera, Leandro Alves e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.