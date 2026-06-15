Saiba o que Endrick falou para Neymar no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo aconteceu no último sábado (13) nos EUA, e a ausência de Endrick e Neymar Jr. no campo gerou comentários. Após o Marrocos estrear o placar da partida e a Seleção Brasileira conseguir empatar com um gol de Vini Jr., o público não deixou de questionar o motivo dos dois ficarem no banco de reservas. (Vídeo abaixo)

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Inclusive, parece que até os atletas não gostaram muito de ficarem sentados. Uma leitura labial feita pela Globo em um quadro do Fantástico, o Jogo Falado, entregou o que Endrick teria falado para Neymar enquanto estavam acompanhando o jogo sentados.

O jovem, de 19 anos, que é do Real Madrid e estava emprestado para o time francês Lyon, comentou com o veterano que gostaria de participar do jogo.

“Mas é isso, né. Uai, se eu pudesse, eu entrava”, desabafou ele para o camisa 10 ao acompanhar a partida que não começou muito positiva para o Brasil.

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Na rede social, os internautas questionaram a falta de Endrick e pediram que ele fosse colocado. O próximo jogo do Brasil é na sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti.

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Informações: Revista Caras

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