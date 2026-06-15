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DESABAFOU

Saiba o que Endrick falou para Neymar no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

Inclusive, parece que até os atletas não gostaram muito de ficarem sentados

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 13:20:54 Editado em 15.06.2026, 15:50:42
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Saiba o que Endrick falou para Neymar no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo
Autor Foto: Reprodução

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo aconteceu no último sábado (13) nos EUA, e a ausência de Endrick e Neymar Jr. no campo gerou comentários. Após o Marrocos estrear o placar da partida e a Seleção Brasileira conseguir empatar com um gol de Vini Jr., o público não deixou de questionar o motivo dos dois ficarem no banco de reservas. (Vídeo abaixo)

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Inclusive, parece que até os atletas não gostaram muito de ficarem sentados. Uma leitura labial feita pela Globo em um quadro do Fantástico, o Jogo Falado, entregou o que Endrick teria falado para Neymar enquanto estavam acompanhando o jogo sentados.

O jovem, de 19 anos, que é do Real Madrid e estava emprestado para o time francês Lyon, comentou com o veterano que gostaria de participar do jogo.

“Mas é isso, né. Uai, se eu pudesse, eu entrava”, desabafou ele para o camisa 10 ao acompanhar a partida que não começou muito positiva para o Brasil.

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Na rede social, os internautas questionaram a falta de Endrick e pediram que ele fosse colocado. O próximo jogo do Brasil é na sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti.

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Informações: Revista Caras

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Copa do Mundo endrick Futebol Neymar Jr Seleção Brasileira Vini Jr
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