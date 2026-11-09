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Sabalenka supera duelo duro com Muchova e estreia com vitória no WTA Finals

Escrito por (via Agência Estado)
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A belarussa Aryna Sabalenka, ex-número 1 do mundo, venceu na primeira rodada do WTA Finals, nesta segunda-feira, em Indian Wells, Estados Unidos, ao derrotar a tcheca Karolina Muchova, sétima do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 7/5 em 1h53.

Atual 2 do mundo, Sabalenka, que busca o título inédito, teve de superar uma adversária sempre muito difícil. As duas tenistas se enfrentaram seis vezes e cada uma venceu três.

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No equilibradíssimo primeiro set, Muchova chegou a sacar para fechar a parcial, quando estava 5/4, mas desperdiçou a oportunidade. Com muita força, Sabalenka conseguiu virar e fazer 1 a 0 após 59 minutos de jogo, com direito a tie-break.

O segundo set foi muito nervoso. Cinco quebras de saque foram registradas. Sabalenka chegou a abrir 5/3, mas Muchova conseguiu o empate. A belarussa voltou a ter domínio e obteve a vitória com 7/5.

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