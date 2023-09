Sabalenka se espanta com virada incrível e vaga na final do US Open: 'Não sei como consegui'

Aryna Sabalenka não sabe explicar como conseguiu conquistar a virada incrível que a colocou na final do US Open, na madrugada desta sexta-feira. A tenista belarussa levou um pneu no primeiro set do embate semifinal com a americana Madison Keys e viu a eliminação muito próxima quando perdia a segunda parcial por 5/3, mas venceu três games seguidos para levar ao tie-break, vencendo por 7 a 1 e forçando mais um set, o qual também venceu, por 7/6 (10/5).

"Foi uma loucura. Eu estava confusa. Eu estava, tipo, o que posso fazer? Ela está jogando de forma inacreditável, simplesmente arrasando. Não sou capaz de fazer nada, não tive controle nenhum na partida", disse Sabalenka. "Mas pensei 'você apenas tem que continuar tentando, continuar firme e continuar pressionando, talvez você consiga virar esse jogo'. Sorte minha, de alguma forma, magicamente, não sei como consegui virar esse jogo", completou.

Sabalenka estava tão confusa que comemorou a vitória antes da hora. Ao marcar o sétimo ponto do tie-break no último set, esqueceu que nos Grand Slams o desempate vai até 10 pontos na parcial decisiva e levou as mãos ao rosto, emocionada pensando que havia vencido. Ao perceber a gafe, se recompôs e conseguiu manter a concentração para conseguir a classificação. A adversária dela na semifinal será a americana Coco Gauff, em duelo que terminará com uma campeã inédita do US Open, no sábado.

Independentemente de conquistar o título ou não, a belarussa se tornará a tenista número 1 do mundo na próxima atualização do ranking da WTA, segunda-feira, o que está definido desde que Iga Swiatek, então líder, foi eliminada ainda nas oitavas de final do Major americano. Sabalenka busca seu segundo título de Grand Slam, após ser campeã do Aberto da Austrália neste ano, no qual foi semifinalista em Roland Garros e em Wimbledon.