Sabalenka recebe multa de R$ 38 mil após quebrar duas raquetes na final do US Open

A tenista Aryna Sabalenka foi multada em US$ 7,5 mil (pouco mais de R$ 38 mil na cotação atual) por ter quebrado duas raquetes ao longo da disputa da final do US Open, no último sábado, 12.

Durante a partida contra a cazaque Elena Rybakina, Sabalenka se irritou com o seu próprio desempenho no jogo e quebrou uma de suas raquetes ao bater ela no chão.

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Depois, no último ponto da decisão, a bielorrussa jogou novamente sua raquete na quadra após o título da adversária ter sido decretado em vitória por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 5/7 e 6/2).

"É muito difícil controlar as emoções quando se perde uma final de Grand Slam e se estava tentando conquistar o tricampeonato. Eu só queria liberar tudo, porque, se guardasse aquilo dentro de mim, não conseguiria dizer uma palavra ou teria uma atitude menos simpática", falou Aryna em entrevista coletiva.

Com o vice-campeonato, a tenista de 28 anos deixou a primeira posição do ranking de simples da WTA após uma sequência consecutiva de 99 semanas.

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Ela deu lugar justamente para a chegada de Rybakina, que já havia alcançado a liderança ao chegar na semifinal do último Grand Slam da temporada.