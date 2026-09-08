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Sabalenka ganha batalha diante de tcheca e se garante na semifinal do US Open

Escrito por (via Agência Estado)
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Atual campeã, a belarussa Aryna Sabalenka sofreu mais que o esperado para se garantir nas semifinais de simples. Diante da tcheca Linda Noskova, precisou de três sets para avançar, parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 7/6 (10/7).

Depois de abrir 4 a 1 no primeiro set, a líder do ranking viu a rival reagir e levar a definição ao tie-break, no quão a favorita se impôs e fechou com 7 a 1. Na parcial seguinte, Noskova voltou ainda mais agressiva e empatou com 6 a 3.

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A definição da vaga foi ao terceiro set e Sabalenka ficou em situação delicada quando a tcheca quebrou e depois abriu 4 a 2. Sem perder a concentração, a líder do ranking devolveu a quebra e levou a definição para o super tie-break. Noskova começou com 2 a 0, mas não se sustentou, viu a belarussa virar para 6 a 3 e fechar em 10 a 7, no primeiro match point.

"Estou muito feliz por ter me colocado em uma posição onde tenho a chance de buscar o tricampeonato, mesmo que ainda esteja longe disso", disse Sabalenka, comemorando a vaga nas semifinais. "O que aprendi na Austrália é que é muito importante ignorar toda a pressão externa. Não há nada de errado em ter isso em mente, contanto que você esteja focado em si mesmo e pronto para lutar."

Por fim, ela admitiu que seria derrotada quando a rival abriu 4 a 2 no set decisivo. "Sinto que tive sorte", reconheceu. "Acho que ela esperava um chute no backhand e não leu o saque. Estou feliz por ter finalizado com um ace no segundo saque. Foi uma partida muito difícil e equilibrada."

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