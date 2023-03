Sabalenka é surpreendida por Cirstea e Pegula reencontra Rybakina em Miami

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aryna Sabalenka é mais um vítima da boa fase da experiente romena Sorana Cirstea. A cabeça de chave número 2 acabou eliminada nesta quarta-feira após duplo 6/4, adiando o sonho de ganhar pela primeira vez o título do Torneio de Miami. Já a rival de 32 anos está a um passo de voltar a uma decisão WTA 1000 após quase 10 anos.

continua após publicidade .

Cirstea vem se destacando em Miami, repetindo a boa atuação que teve em 2013, quando foi à final de WTA 1000 de Toronto e acabou perdendo para Serena Williams. Na época, bateu nomes de peso como Caroline Wozniacki, Jelena Jankovic, Petra Kvitova e Na Li.

Agora, já deixou duas grandes favoritas pelo caminho. Além de superar Sabalenka, ela já havia estreado com grande resultado diante da francesa Caroline Garcia. Sem sets perdidos no torneio, também bateu as checas Karolina Muchová e Marketa Vondrousová.

continua após publicidade .

Campeã em simples no Australian Open, Sabalenka não tem boas lembranças quando enfrentou Cirstea pela primeira vez, em duplas no mesmo Grand Slam. Ela foi eliminado pela romena, então parceira da brasileira Bia Haddad, e agora, em possível revanche, voltou a levar a pior.

O jogo começou com Cirstea já quebrando o serviço da número 2. Apenas no game oito que a belarussa conseguiu devolver a quebra e empatar. Mas a romena mostrou-se concentrada e logo a seguir aproveitou novo breakpoint para ficar em vantagem. Sacou bem e fechou o set em 6 a 4.

O segundo set iniciou da mesma forma, com a romena quebrando e abrindo 2 a 0. Desta vez, Sabalenka reagiu antes, ao virar para 3 a 2. Na sétima parcial, contudo, voltou a perder o serviço e não conseguiu mais recuperar. Até teve 40 a 15 no saque de Cirstea com 4 a 5. Mas não aproveitou e a rival festejou o 6 a 4 com devolução para fora.

continua após publicidade .

REENCONTRO

Jessica Pegula ganhou seu jogo diante da russa Anastasia Potapova, que seria na terça-feira à noite, mas invadiu a madrugada por causa das chuvas, e vai reencontrar com a casaque Elena Rybakina, da qual ganhou na edição passada. A americana virou, com 4/6, 6/3 e 7/6 (7/2). A semifinal diante da atual campeã de Indian Wells será nesta quinta-feira.