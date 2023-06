Sabakenka avança às quartas em Roland Garros e mantém vivo sonho de liderar o ranking

Não faz muito tempo, Iga Swiatek não tinha adversárias no circuito e mantinha gigantesca vantagem no topo do ranking. Mas o crescimento da belarussa Aryna Sabalenka pode acabar com o reinado da polonesa. Neste domingo, a número 2 do ranking ganhou da americana Sloane Stephens e deu mais um passo para se tornar a melhor do mundo.

continua após publicidade

Depois de abrir 5 a 0 no primeiro set, Sabalenka cometeu alguns erros bobos e permitiu reação da americana, que buscou o empate e levou a decisão do set para o tie-break. Mas a favorita confirmou sua força para fechar com 7/6 (7/5).

No segundo set, com a concentração de volta, Sabalenka quebrou o serviço da rival no quinto game e depois apenas trocaram pontos até festejar a vitória por 6/4 após 1h43 de bela disputa na quadra Philippe Chatrier.

continua após publicidade

Agora, Sabalenka encara a ucraniana Elina Svitolina, a quem não encara desde a derrota por 2 a 1 no Aberto de Strasburg, em 2020. A rival avançou ao passar pela nona cabeça de chave do Grand Slam, a russa Daria Kasatkina, com 6/4 e 7/6 (7/5).

Ao se garantir nas quartas, Sabalenka já obriga Swiatek a chegar ao menos na semifinal para não perder o topo do ranking. Em lados opostos na chave, ambos podem se encarar na decisão, e o jogo, além do troféu, valeria o primeiro lugar.

Outro duelo das quartas de final foi definido neste domingo. Karolina Muchova vai encarar anastasia Pavlyuchenkova. A checa passou pela russa russa Elina Avanesyan, por 6/4 e 6/3, enquanto a próxima oponente, também russa, virou para cima da belga Elise Mertens, com 3/6, 7/6 (7/3) e 6/3.