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Sábado de Copa: agenda recheada movimenta os Grupos E e F

A ação começa logo às 14h com um clássico europeu de peso, onde a Holanda enfrenta a Suécia em um duelo

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 07:05:24 Editado em 19.06.2026, 17:10:09
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Sábado de Copa: agenda recheada movimenta os Grupos E e F
Autor Quatro grandes confrontos que prometem agitar as torcidas - Foto: Divulgação/FIFA

O final de semana chegou e a principal competição de futebol do planeta não para: Copa do Mundo 2026. Este sábado (20), reserva quatro grandes confrontos que prometem agitar as torcidas e mexer com a tabela de classificação dos Grupos E e F.

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A ação começa logo às 14h com um clássico europeu de peso pelo Grupo F, onde a Holanda enfrenta a Suécia em um duelo que promete muita intensidade técnica e tática. Pouco depois, às 17h, o foco muda para o Grupo E com o confronto entre Alemanha e Costa do Marfim, colocando frente a frente o tradicional futebol germânico e a força física da seleção marfinense em busca de pontos cruciais para a classificação.

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Na sequência, a bola rola no horário nobre das 21h para o segundo jogo do Grupo E, onde o Equador mede forças contra a seleção de Curaçao em uma partida que pode definir o destino de ambas as equipes na competição. Por fim, para os torcedores mais fanáticos que não se importam em varar a madrugada, a rodada se encerra oficialmente à 01h (na transição de sábado para domingo) com o embate entre Tunísia e Japão, válido pelo Grupo F. Prepare a torcida e programe-se para não perder nenhum lance desse dia decisivo!

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