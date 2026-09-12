Rybakina coroa chegada ao topo do ranking com vitória sobre Sabalenka e título no US Open

A cazaque Elena Rybakina coroou sua chegada ao topo do ranking mundial com o título do US Open. A tenista de 27 anos venceu a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 a 1 (6/4, 5/7 e 6/2) na decisão deste sábado em Nova York e conquistou o título do último Grand Slam da temporada pela primeira vez.

Com conquistas no Aberto da Austrália (2026), Wimbledon (2022) e agora do US Open, Rybakina será a número um do mundo pela primeira vez na segunda-feira, encerrando uma sequência de 99 semanas no topo da lista de Sabalenka, que buscava seu terceiro título consecutivo em Nova York e vai encerrar a temporada sem título de Grand Slam.

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Rybakina garantiu o primeiro lugar no ranking ao chegar às semifinais em Nova York, feito que nunca havia alcançado em oito participações anteriores. Apesar de disputar sua primeira decisão em Nova York, a cazaque parecia mais à vontade no início da partida com Sabalenka, que cometeu 15 erros não forçados e viu a rival fazer 6/4 e abrir 1 set a 0.

A atual número 1 e futura 2 conseguiu atuar de maneira mais tranquila no segundo set e errando menos (8 erros não forçados contra 13 da rival) venceu por 7/5 e levou a decisão para o terceiro e decisivo set. Rybakina foi soberana no final da partida e garantiu o título com 6/2.

A nova líder do ranking tem agora um retrospecto de 8 triunfos em 18 jogos contra Sabalenka. Suas últimas três vitórias no confronto aconteceram nos maiores palcos: na final do WTA Finals no ano passado e nas decisões do Aberto da Austrália em janeiro e do US Open. Rybakina busca agora o troféu de Roland Garros para completar o Career Grand Slam.