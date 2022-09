Ruud não dá chances para Berrettini no Us Open e mantém sonho de liderar ranking

(via Agência Estado)

Casper Ruud está a duas vitórias de assumir a liderança do ranking mundial da ATP. O norueguês já se garantiu ao menos como o terceiro do mundo ao avançara para a semifinal do US Open, nesta terça-feira, com imponente vitória sobre o italiano Matteo Berrettini por 3 a 0, parciais de 6/1, 6/4 e 7/6 (7/4).

Pela primeira vez na carreira o tenista norueguês de 23 anos chega à semifinal no complexo de Flushing Meadows, em Nova York. Ele aguarda o vencedor do embate da noite desta terça-feira entre o australiano Nick Kyrgios e o russo Karen Khachanov.

Com as quedas de Daniil Medvedev e Rafael Nadal (ainda pode ser o número 1) no US Open, o norueguês está bastante vivo na disputa do topo do ranking com Carlos Alcaraz, ainda com jogo das quartas de final por fazer diante de Jannik Sinner, nesta quarta-feira. Quem for o campeão assume a liderança. Se ambos caírem antes da decisão, Nadal assume o primeiro lugar.

Se chegar na final e o campeão não for o jovem espanhol, Ruud também será o líder com derrota. Curiosamente, seria o primeiro tenista no topo do ranking sem nenhum título acima do nível 250, algo inédito na ATP.

O norueguês faz bela temporada, sobretudo nos Grand Slans, onde tem somente duas derrotas e ganhou pela 12ª vez nesta terça. Em Roland Garros caiu na final diante de Nadal, agora espera seguir fazendo história no US Open atrás do primeiro título gigante da carreira.