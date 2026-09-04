Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Russell desbanca Leclerc e lidera 2º treino livre para o GP da Itália de F-1 e Bortoleto é 15º

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A disputa entre Ferrari e Mercedes marcou o segundo treino livre de Fórmula 1 do GP da Itália, realizado na manhã desta sexta-feira, no tradicional circuito de Monza. Mais rápido no primeiro treino livre, Charles Leclerc, da Ferrari, acabou sendo superado pela Mercedes de George Russell, que fez o tempo de 1min22s559. O italiano Kimi Antonelli finalizou em terceiro. Bortoleto foi o 15º.

As McLarens melhoraram de rendimento no final da atividade de pista. Lando Norris terminou no quarto posto, seguido pelo ferrarista Lewis Hamilton. Oscar Piastri encerrou a sua participação na sexta colocação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Mercedes imprimiu um ritmo mais forte e logo dominou as ações neste segundo treino. Russell conseguiu ser mais veloz e viu o seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, andar na mesma sintonia, ocupando o segundo lugar.

Contando com o apoio da torcida nas arquibancadas, Charles Leclerc levou um susto no início. O monegasco da Ferrari travou o carro na freada da curva 1 e precisou contornar a área de escape para retomar o circuito italiano. No entanto, a partir da segunda metade do treino, ele pisou fundo e passou a disputar a melhor marca de forma acirrada com Russell.

Primeiro a sair dos boxes, Gabriel Bortoleto apostou nos pneus duros (na primeira atividade ele usou compostos médios e macios) e teve um bom desempenho. Na primeira meia hora de treino, ele chegou a ocupar sétimo melhor tempo andando na casa de 1min24s. A Audi, no entanto, não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo dos rivais, caiu de rendimento e terminou a atividade na parte intermediária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Max Verstappen teve problemas com a sua Red Bull. Ele reclamou da falta de aderência do carro nas curvas de baixa e não conseguiu brigar com o pelotão de frente, terminando em nono lugar. Liam Lawson, que substitui Isack Hadjar (que se recupera de lesão no punho) foi o 12º.

Após a realização desta atividade, os pilotos voltam à pista neste sábado, quando acontece a última movimentação para o ajuste dos carros antes do classificatório. A corrida, válida pela 13ª etapa do Mundial de For mula 1, acontece neste domingo, às 10h, no circuito de Monza.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA ITÁLIA:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1. George Russell (ING/Mercedes), 1min23s312

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min22s679

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min22s700

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s943

5. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min23s016

6. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s028

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

7. Arvid Lindblad (ING/RB), 1min23s349

8. Oliver Bearman (ING/Haas), 1min23s370

9. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min23s377

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10. Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min23s455

11. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min23s619

12. Liam Lawson (NZL/Red Bull), 1min23s660

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min23s732

14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min23s773

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min23s776

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16. Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s853

17. Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min23s900

18. Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min24s407

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min25s027

20. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min25s082

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min25s149

22. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min25s253

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º treino livre FÓRMULA 1 GP da Itália Russell
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV