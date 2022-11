Russell admite surpresa com pole e primeira fila da Mercedes no GP de São Paulo

Felipe Rosa Mendes (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O piloto George Russell admitiu a surpresa com o forte rendimento da Mercedes na corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado. O inglês garantiu a primeira posição no grid da corrida de domingo, marcada para as 15 horas, e terá como companhia na primeira fila o compatriota Lewis Hamilton. Será a primeira vez que o time dominará a primeira fila nesta temporada.

continua após publicidade .

"Foi incrível. Eu não estava esperando ter tanto ritmo, mas acho que isso mostra todo o trabalho duro que a equipe está fazendo e também a evolução que obtivemos como time", comentou, logo após cruzar a linha de chegada em primeiro na prova mais curta, de apenas 24 voltas, que define o grid de domingo.

O bom desempenho da dupla confirma uma reação tardia da Mercedes no campeonato. A equipe ainda sonha com o vice-campeonato no Mundial de Construtores. No momento, está em terceiro, atrás da Ferrari por 36 pontos. Antes da corrida sprint, a diferença era de 40.

continua após publicidade .

A reação do time começou no GP dos Estados Unidos, quando Hamilton chegou em segundo lugar. O heptacampeão mundial repetiu a dose no México, com Russell em quarto. E, agora, em São Paulo, o britânico mais jovem brilhou na corrida sprint e ainda garantiu o primeiro lugar no grid de domingo.

"Nestas últimas três corridas, desde o GP dos Estados Unidos, o carro tem sido ótimo. Obviamente, é difícil saber agora como Max iria com pneus macios, mas de qualquer jeito, estar aqui (no primeiro lugar) é uma sensação ótima", comentou Russell, referindo-se aos pneus diferentes usados pelos dois na corrida sprint. O inglês foi de compostos macios, mais velozes que os médios, utilizados pelo rival da Red Bull.

Russell também celebrou o bom resultado de Hamilton, que somou seguidas ultrapassagens para ficar em terceiro. O heptacampeão vai largar em segundo porque o espanhol Carlos Sainz Jr., que terminou a corrida sprint na segunda posição, vai perder cinco posições no grid por conta de punição anunciada na sexta-feira.

continua após publicidade .

"É louco pensar que os dois carros da Mercedes vão largar na primeira fila. Lewis fez um grande trabalho, largando do oitavo lugar. Então, será uma corrida muito empolgante. Tenho certeza de que Max estará voando amanhã (domingo), vindo do meio do pelotão. Mas estaremos numa posição privilegiada. Então, podemos ter uma estratégia diferente para cada um em busca da vitória", projetou Russell.

HAMILTON VIBRA

Longe de repetir neste ano o sucesso das últimas temporadas, o inglês de 37 anos também celebrou a conquista da equipe. "Como George disse, este é um resultado incrível para todo o time. Trabalhamos tanto ao longo do ano! Se estávamos pensando que iríamos largar na primeira fila no Brasil? De jeito nenhum! Estou apenas muito orgulhoso por todo mundo na equipe."

Hamilton já projeta uma dobradinha com Russell na corrida deste domingo. "Vamos trabalhar como uma equipe amanhã. Tudo isso é sobre o nosso time. Queremos conquistar um grande resultado pelo time, seria incrivelmente especial. E, obviamente, estaríamos na briga com a Ferrari pelo vice-campeonato", comentou.