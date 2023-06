Russa perde final na Holanda e mantém Bia Haddad no Top 10 do ranking

A derrota de Bia Haddad logo na estreia em Nottingham não vai derrubar a brasileira do Top 10 do ranking da WTA. Ela seguirá na restrita lista porque a russa Veronika Kudermetova, única que ameaçava sua permanência no 10º posto, foi derrotada na final do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, neste domingo.

Kudermetova era a única que poderia derrubar Bia do Top 10 na atualização a ser feita na segunda-feira. No entanto, terá que se contentar com o 13º posto após perder para a compatriota Ekaterina Alexandrova na final do torneio holandês, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3). Alexandrova defendia o título conquistado em 2022.

Assim, Bia seguirá entre as dez melhores do mundo pela segunda semana seguida, apesar da queda precoce em Notthigham, no início da semana. Em sua estreia na temporada de grama, a brasileira oscilou demais e acabou perdendo logo na primeira partida. Como defendia os pontos do título conquistado no ano passado, tinha chance de perder posições no ranking, o que não acontecerá.

Mas é certo que Bia acabará deixando o Top 10 na semana seguinte. Isso porque ela avisou que não disputará o Torneio de Birmingham, na semana seguinte. A tenista também é a atual campeã desta competição britânica. Desta forma, perderá muitos pontos no ranking por não tentar defender o título.

Bia tomou a decisão por precaução. Ela alegou dores musculares na parte atrás do joelho e decidiu não arriscar por causa da proximidade de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, a começar no início de julho.

Em Nottingham, o título ficou com a tenista da casa Katie Boulter, que superou a compatriota Jodie Anna Burrage por duplo 6/3. Foi a primeira vez desde 1977 que duas tenistas britânicas decidem um título no circuito feminino.

MASCULINO

O americano Frances Tiafoe também levantou troféu neste domingo. Ele se sagrou campeão em Stuttgart ao derrotar na final o local Jan-Lennard Struff por 2 a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/1) e 7/6 (10/8).

Outro a brilhar na grama foi o veterano Andy Murray. Ainda em busca da sua melhor forma técnica, o escocês faturou o título do Challenger de Nottingham, torneio de nível abaixo das competições da ATP. Na final, ele venceu o francês Arthur Cazaux, 181º do ranking, por duplo 6/4.

Foi o segundo título seguido de Murray, ambos de nível Challenger. Ele soma agora 10 vitórias consecutivas e garante seu retorno ao Top 40 do ranking. Atualmente, é o 44º. Neste ritmo, ele espera alcançar o Top 32 para tentar ser cabeça de chave em Wimbledon.

BRASILEIRO CAMPEÃO

O domingo também teve brasileiro celebrando título. Felipe Meligeni venceu seu terceiro Challenger da carreira ao se sagrar campeão em Lyon, na França. Na final, o sobrindo de Fernando Meligeni superou o suíço Alexander Ritschard, 195º do ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 7/6 (9/7). O brasileiro precisou salvar um match point para buscar o troféu.