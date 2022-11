Rune avança à semifinal em Paris após abandono de Alcaraz e reencontra Aliassime

(via Agência Estado)

Seis dias após decidirem o ATP 500 da Basileia, Holger Rune e Félix Auger-Aliassime vão se reencontrar, agora nas semifinais do Masters 1000 de Paris, neste sábado. A inédita classificação do dinamarquês entre os quatro melhores de um Masters 1000 veio com vitória sobre o líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, que abandonou no tie-break do segundo set, quando perdia por 6/3 e 6/6 (3 a 1) após sentir um problema abdominal. Já o canadense que conquistou três títulos seguidos deixou pelo caminho o americano Frances Tiafoe, com vitória tranquila por 6/1 e 6/4.

O tão aguardado encontro entre os jovens prodígios do tênis mundial, ambos de 19 anos, foi como se esperava: bastante disputado e com grandes jogadas. Enquanto Alcaraz já é uma realidade, ao assumir a liderança do ranking, Rune surge como nova sensação do tênis e já mira o Top 10 - é o 18º do mundo. No primeiro duelo deles no circuito da ATP, o dinamarquês começou com mais potência e, forçando o serviço do espanhol, quase abriu 2 a 0 - desperdiçou dois break points.

Com 3 a 2, Rune mostrou que estava determinado a desbancar o líder do ranking e desta vez não desperdiçou a chance, abrindo 4 a 2 na primeira oportunidade de quebra. Depois, bastou trocar pontos para fechar em 6/3 após 37 minutos.

Alcaraz voltou a salvar um break point logo na abertura do segundo set. O número 1 do mundo só ameaçou o serviço de Rune na oitava parcial, sem sucesso. Eles foram iguais até 6 a 5, quando o espanhol perdeu os pontos sem lutar e precisou de atendimento médico ao acusar fortes dores.

Após ser atendido, ainda confirmou o saque para levar a decisão no tie-break. Fez 1 a 0, mas depois de levar três pontos seguidos, admitiu que não tinha mais como lutar e preferiu abrir mão da disputa para não agravar o problema e comprometer sua participação no ATP Finals, a partir do dia 13 de novembro, em Turim.

"Eu não conseguia me esticar e não poderia sacar bem. Nem acertar bem o forehand. Quando viro o corpo, eu sinto o abdominal em todos os movimentos. Não queria que piorasse. Tenho que ir para casa fazer alguns exames para saber se vai ficar tudo bem para o Finals", afirmou Alcaraz. "Jogando assim com problemas, mexe com minha mente e o melhor é parar."

Sem culpa na lesão do oponente, Rune festejou a vitória e agora se prepara para tentar findar com a sequência de 16 vitórias seguidas de Aliassime. O canadense passou por Tiafoe com 6/1 e 6/4 e tenta ganhar pela segunda vez do dinamarquês após 6/3 e 7/5 no último domingo.

DJOKOVIC ARRASADOR

Atual campeão em Paris, o sérvio Novak Djokovic não tomou conhecimento do italiano Lorenzo Musetti nesta sexta-feira, precisando de somente 1h15 para avançar à semifinal. O ex-número 1 do mundo ganhou por fáceis 6/0 e 6/3 e agora enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas, que superou o americano Tommy Paul por 6/2 e 6/4.