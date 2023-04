(via Agência Estado)

Rueda se diz arrependido de colocar Dracena como dirigente no Santos: 'Não estava preparado'

Presidente do Santos, Andrés Rueda afirmou, em entrevista publicada pelo jornal A Tribuna nesta quinta-feira, ter se arrependido de contratar Edu Dracena para o cargo de gerente de futebol. O ex-zagueiro assumiu a função em 2021 e saiu em julho do ano passado, após a eliminação para o Deportivo Táchira na Sul-Americana, resultado que rendeu também a demissão do treinador Fabián Bustos.

"Não teria nem contratado. Ele é uma excelente pessoa, gosto muito dele, é um ídolo nosso, mas ele ainda não estava preparado para assumir a função. Não foi um erro dele, foi erro nosso de avaliação", disse Rueda sobre Dracena, após revelar que o ex-jogador teve um desentendimento com o treinador Fábio Carille, antecessor de Bustos.

O presidente já havia dito, em entrevista ao Estadão no ano passado, que a demissão de Carille, da qual ele se arrepende, "se deu muito mais por um problema de comunicação entre ele e a área executiva". Na entrevista desta quinta, deu mais detalhes sobre a situação.

"Um que me arrependo, sem dúvida, foi o Carille. Acho que deveria ter permanecido com ele. Eu tive várias situações, né? Tive um caso aí, não sei se é bom nominar, mas um caso específico do Carille, teve um problema entre ele e o gerente de futebol", afirmou Rueda. Questionado se estava falando de Dracena, assentiu: "É, aí eu trocava um ou trocava o outro. Infelizmente eu fiz a opção errada, faz parte".

A declaração do presidente santista vem seis meses após Edu Dracena criticá-lo publicamente em entrevista à Rádio 365. Na ocasião, o ex-zagueiro disse que não tinha autonomia para trabalhar e que toda decisão "tinha que passar" pelo presidente. Após a publicação da entrevista desta quinta, Dracena emitiu uma nota negando que tenha protagonizado "picuinhas e problemas pessoais" dentro do Santos. Também afirmou que Rueda "não entende nada de futebol e tem raiva de que não entende".