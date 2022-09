Rublev supera Shapovalov em jogo de 4 horas no US Open; Demoliner avança

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O russo Andrey Rublev, atual número 11 do mundo, protagonizou uma longa batalha com o canadense Denis Shapovalov neste sábado e levou a melhor. Após mais de quatro horas de duelo em jogo válido pela terceira rodada do US Open, conquistou uma vitória por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 2/6, 6/7 (3), 6/4 e 7/6 (10/7).

continua após publicidade .

Exausto ao fim da partida, Rublev deitou no chão e levou as mãos ao rosto, sem acreditar no desfecho que havia alcançado. Durante a partida épica, salvou 13 de 17 quebras em grande exibição defensiva, mas viveu um quinto set dramático, pois Shapovalov conseguiu uma quebra para levar ao tie-break, encerrado em 10/7.

Em busca do primeiro título de Grand Slam da carreira, o russo enfrentará o britânico Cameron Norrie nas oitavas de final. Norris se classificou ao vencer o dinamarquês Holger Runes em uma partida muito mais tranquila do que a protagonizada por seu próximo adversário. Precisou apenas de três sets para bater Runes com parciais de 7/5, 6/4 e 6/1.

continua após publicidade .

Número 4 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz foi outro que não teve dificuldades para avançar às oitavas. Ele venceu o americano Jenson Brooksby por 3 sets a 0, com triplo 6/3, "Joguei muito, muito bem. Alto nível, intensidade. Brooksby é um grande adversário, mas eu estou muito feliz com meu desempenho", comentou o jovem de 19 anos, muito satisfeito com a atuação.

O dia também foi de comemoração para o Brasil, já que Marcelo Demoliner, único brasileiro restante na chave masculina de duplas, conseguiu avançar às oitavas. Após vencer Marcel Granollers e Horacio Zeballos, cabeças de chave 5 do US Open, o brasileiro e seu parceiro português João Sousa venceram os espanhóis Feliciano López e Jaume Munar por 2 a 0 (6/3 e 6/4). Na próxima fase, enfrentarão os italiano s italianos Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego.

Na disputa feminina do simples, Garbine Murgurza, ex-número 1 o mundo e atual décima colocada da WTA, foi eliminada pela checa Petra Kvitova, após parciais de 7/5, 3/6 e 6/7 (10/12). Nas oitavas, Kvitova enfrentará outra integrante do top 10, a número 8 Jessica Pegula, que fez 6/2, 7/ 6 (8/3) e 0/6 para eliminar a chinesa Yue Yuan.