Rubinho e filho Dudu Barrichello largam lado a lado na etapa de Cascavel da Stock Car

Atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello, da Mobil Full Time, vai ter um concorrente especial logo na largada da etapa de Cascavel (PR), neste domingo. Colega de equipe e filho do piloto, Eduardo Barrichello, larga na posição ao lado do pai no grid. Na ponta, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, faz a pole position.

Rubinho e Dudu foram eliminados na classificatória ainda no Q1. O jovem fazia o tempo que lhe dava a 18ª posição, quando o pai ainda precisava completar a última volta. O atual campeão, então superou o tempo do filho, deixando-o em 19ª e assumindo o lugar dele. No grid, as posições 18 e 19 ficam lado a lado.

A etapa de Cascavel marca a volta de Dudu à modalidade. Ele não disputou a prova de Tarumã (RS) devido a um acidente no treino, um dia antes da classificatória. O piloto não se machucou, mas a equipe não pôde fazer os reparos a tempo.

O líder da temporada é Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, com 99 pontos. Ele larga apenas em nono. Na tabela, o vice é Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, com 97. Na sequência, estão Rubens Barrichello, com 79, César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

Desses pilotos, somente Casagrande está no Top 5 da largada. César Ramos é o sexto. O tricampeão Daniel Serra (Eurofarma) vai largar em segundo.

Com os líderes mais atrás no pelotão, a principal possibilidade é que os pilotos da frente pontuem melhor na corrida 1, podendo equilibrar mais a classificação do campeonato.

O trio da ponta é experiente e pode ter bom desempenho na primeira prova. Felipe Fraga vive sua temporada de retorno à Stock Car e avalia que tem melhorado desde o começo do ano. O campeão mais jovem da modalidade venceu em 2016, aos 21 anos, e tenta segurar a ponta.

Daniel Serra é tricampeão e vem bem na temporada. Ele já venceu a primeira corrida em Goiânia e esta em sexto no campeonato.

A maior surpresa seria com o terceiro colocado. Comemorando 200 corridas, Lucas Foresti é apenas o 16º na tabela, com 38 pontos. O piloto da A.Mattheis Vogel, porém, vai brigar pela segunda vitória na carreira.

A rodada dupla da prova será às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.

Confira o grid de largada em Cascavel:

Felipe Fraga (Blau Motorsport)

Daniel Serra (Eurofarma)

Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

Gaetano Di Mauro (Hot Car)

César Ramos (Ipiranga Racing)

Enzo Elias (Crown Racing)

Ricardo Maurício (Eurofarma)

Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

Allam Khodair (Blau Motorsport)

Guilherme Salas (KTF Sports)

Júlio Campos (Lubrax Podium)

Rafael Suzuki (Pole Motorsport)

Matías Rossi (Full Time Sports)

Nelson Piquet Jr. (Crown Racing)

Felipe Massa (Lubrax Podium)

Bruno Baptista (RCM Motorsports)

Rubens Barrichello (Full Time)

Eduardo Barrichello (Full Time)

Cacá Bueno (KTF Sports)

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli)

Rodrigo Baptista (KTF Sports)

Gianluca Petecof (Full Time Sports)

Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

Ricardo Zonta (RCM Motorsports)

Felipe Baptista (Blau Motorsport)

Tony Kanaan (Texaco Racing)

Átila Abreu (Pole Motorsport)

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

Lucas Kohl (Hot Car)