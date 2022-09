Rony promete Palmeiras inabalável para buscar título brasileiro: 'Somos cascudos

(via Agência Estado)

Após ganharem folga no dia seguinte à eliminação para o Athletico-PR na Libertadores, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na manhã desta quinta-feira, totalmente focados na disputa pelo título do Brasileirão. Segundo o atacante Roni, o clima nestes primeiros dias após a queda no torneio sul-americano já é de tranquilidade. Ele garante que o elenco está preparado para lidar psicologicamente com uma frustração deste tipo e pronto para os próximos desafios.

"Como o professor sempre fala, são 24 horas para lamentar ou para comemorar uma vitória. Nosso time está cascudo com isso, sabe que não é só de vitórias que vivemos. Levamos de aprendizado, como nas últimas eliminações. Estão todos tranquilos, com a cabeça boa. Sabemos que temos 13 finais pela frente, jogos difíceis como esse agora. Jogos no Brasileiro não são fáceis, tem times lá embaixo brigando para não cair que estão dando a vida para arrancar pontos. Nesse momento, temos de focar no que temos pela frente. Queríamos estar na final, mas não aconteceu. Tudo tem um propósito", comentou o jogador.

A nova fase palmeirense começa às 21 horas deste sábado, em duelo com o Juventude, pela 26ª rodada do Brasileirão. Líder com 51 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo, o time comandado por Abel Ferreira reencontrará a torcida no Allianz Parque, palco da eliminação na última terça-feira. Até o início da tarde desta quinta, 23.600 ingressos já haviam sido vendidos.

"Sabemos do apoio do nosso torcedor e quero agradecer a todos os torcedores que foram nos incentivar. Fizeram uma festa muito bonita na nossa saída para o estádio, depois fizeram uma festa muito bonita na arquibancada. Estão de parabéns pelo incentivo", disse Roni. "O Juventude é uma equipe que está querendo sair da situação em que está e temos de tomar todo o cuidado, entrar focados, concentrados, para não sermos surpreendidos. Não vai ser fácil, mas temos de impor nosso ritmo de jogo em casa", concluiu.

O primeiro treino de preparação foi realizado com a participação de atletas do sub-20, como Endrick, que vem gerando muita expectativa nos torcedores, mas ainda não tem previsão de estreia pelo Palmeiras. O volante Danilo, que estava suspenso na Libertadores, volta a ficar à disposição para o jogo no Brasileirão. Raphael Veiga, desfalque contra o Athletico em razão de uma entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida. O clube não divulgou nenhuma atualização sobre a situação física do meia.

O Palmeiras pode ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.