Rony passa por cirurgia no braço e brinca: 'Ronycop atualizado'

O atacante Rony, do Palmeiras, passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, para corrigir a fratura no antebraço sofrida na quarta-feira, quando o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do procedimento, o jogador publicou uma foto no hospital em suas redes sociais e escreveu uma mensagem de agradecimento aos médicos.

"Ronycop atualizado com sucesso!", brincou o atacante, em referência ao personagem Robocop. "Agradecer a Deus por me proteger, assim também como cada profissional que cuidou de mim nessa cirurgia!", completou. Ele se machucou logo aos cinco minutos de jogo. No lance, recebeu lançamento em profundidade e dispararia em direção ao gol quando o goleiro Jori saiu de forma desastrada do gol e acertou uma joelhada sobre o antebraço do jogador palmeirense.

O árbitro de campo, Wilton Pereira Sampaio, não viu falta e mandou o lance seguir, decisão validada pela equipe do VAR após a revisão do lance. Rony deixou o gramado logo em seguida e foi substituído por Artur. A lesão, no mesmo antebraço no qual o jogador já havia sofrido uma fratura nesta temporada, foi confirmada após exames realizados na quinta pela equipe médica do Palmeiras, que constatou a necessidade de cirurgia. O retorno aos gramados será apenas em 2024, já que restam apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão e, consequentemente, da temporada do futebol brasileiro.

Líder do Brasileirão, com 66 pontos, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Fluminense, no Allianz Parque, às 16 horas de domingo, pela penúltima rodada. Se vencer, será campeão desde que Botafogo, Flamengo e Atlético-MG não vençam. Caso fique no empate, precisar de derrotas de Botafogo, Atlético-MG e Flamengo e que o Grêmio não vença.