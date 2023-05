Rony destaca adaptação rápida de Artur no retorno ao Palmeiras: 'Voltou para casa'

O atacante Rony encerrou um período de 11 partidas sem gols ao balançar a rede na vitória por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño, na última quarta-feira, pela Libertadores. Durante o jejum, embora frustrado, soube valorizar os companheiros que estavam marcando e ficou muito feliz ao ver Artur, contratado junto ao Red Bull Bragantino no final de março, se adaptar rapidamente em seu retornou ao clube palmeirense.

"Fico feliz pelo Artur, é um cara que voltou à sua casa e por isso as coisas foram mais fáceis, em termos de adaptação e por já conhecer a maioria das pessoas. Fico feliz por ele estar marcando e voltando a jogar em sua casa. É um cara que veio para somar e para nos ajudar, como vem fazendo. Todos nós vemos o empenho, a determinação e a força de vontade dele", disse Rony sobre o companheiro, autor de cinco gols em 11 jogos.

"A consequência disso é que as coisas vão fluindo. No nosso time temos várias variações e movimentações, que é algo que o professor sempre pede, e nós três, com o Dudu também, temos um papel fundamental para isso. Graças a Deus vem dando tudo certo e fico feliz pelo Artur, que ele continue nesta pegada e nos ajudando", concluiu.

Roni e Artur formam, ao lado de Dudu, o trio de ataque do Palmeiras. Dudu, assim como Roni, passou por um jejum de gols, mas muito mais longo, de sete meses, e só voltou a marcar na goleada por 5 a 0 sobre o Goiás no início deste mês. Apesar dos períodos sem gols, os dois atletas são essenciais para o sistema ofensivo palmeirense, sólido e eficiente, que tem ajudado o time manter a mesma consistência das temporadas anteriores.

O próximo desafio do trio e demais jogadores alviverdes será neste domingo, no Mineirão, onde farão duelo direto com o Atlético-MG, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe paulista está na vice-liderança, com 15 pontos, três a menos que o líder Botafogo e um a mais que os atleticanos, donos da terceira posição.

"Será mais um desafio fora de casa para mostrarmos a nossa força em outra competição, que é extremamente difícil. Os caras querem ir para cima da tabela e nós somos os atuais vice-líderes. Vamos manter a nossa pegada, jogar lá é sempre difícil, mas temos um repertório muito bom e esperamos em um grande dia para sairmos de lá com os três pontos", disse.