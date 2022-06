Ronaldo vai pedalar 500 km para cumprir promessa após acesso do Valladolid

(via Agência Estado)

Aposentado dos gramados desde 2011, Ronaldo Fenômeno voltará a fazer um esforço físico de alto nível a partir de domingo, quando irá se aventurar no ciclismo para pagar uma promessa. Ele prometeu que pedalaria até a cidade espanhola de Santiago da Compostela caso o Real Valladolid, clube do qual é dono, conseguisse subir para a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

O acesso foi conquistado no final de semana passada. Na noite desta quinta-feira, o ex-atacante e atual proprietário do Cruzeiro anunciou, em uma live em seu canal da Twitch, que a promessa será cumprida. Ronaldo planeja completar uma rota de cerca de 522 km entre Valladolid e Santiago da Compostela em quatro dias, ao lado de sua mulher, Celina Locks.

"Eu vou fazer domingo, para cumprir com uma promessa que fiz quando descemos para a segunda divisão. A promessa era que, se subisse para a primeira, eu faria o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, que é o que vou fazer a partir de domingo. Domingo sairemos de Valladolid. Minha mulher e eu sairemos do estádio. Vai ser uma média de 100 km por dia. Vou fazer em quatro dias. Estou amarradão de fazer", afirmou o Fenômeno.

Em interação com as pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo, o ex-jogador de 45 anos brincou ao ser questionado se a bicicleta utilizada seria elétrica. "Pode ser ou pode não ser. Vocês vão ver nos próximos dias", disse, rindo. Ele também explicou que levará uma equipe de apoio. "Obviamente, eu me permiti um pouco de comodidade. Estou levando uma equipe para caso aconteça alguma coisa. Uma logística é bastante importante, não é só levar uma mochila. Também vamos gravar um pouco de tudo".

No caminho, Ronaldo passará por Sahagún, León, Ponferrada e Monforte Lemos antes de chegar a Santiago da Compostela, destino tradicional de peregrinações cristãs. O plano é pedalar pouco mais de 100 km por dia para cumprir a rota.