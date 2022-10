Ronaldo vai a caravana do Cruzeiro pela 1ª vez para celebrar 'nova fase' do clube

(via Agência Estado)

Proprietário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo comemora as conquistas do clube dentro e fora de campo. Com o acesso confirmado à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o ídolo agora quer retribuir o carinho que a equipe recebeu da torcida das arquibancadas: ele participará do evento "Caravana do Cruzeiro", o último do ano e no qual são esperados mais de 10 mil torcedores.

Depois de passar por seis cidade do interior de Minas Gerais (Montes Claros, Itabira, Prudente de Moraes, Divinópolis, Machado e Conselheiro Lafaiete), o evento, nesta quarta-feira à última etapa da edição de 2022. E o local escolhido foi Conselheiro Lafaiete, cidade que contou com mais adeptos à campanha "Sócio 5 Estrelas", o programa de sócio-torcedores da Raposa. O encontro no Parque de Exposições Presidente Tancredo Neves, onde são esperados 10 mil torcedores.

O evento terá uma programação intensa, com início às 14h e contará com lojas, tendas e palco para shows com cantores e DJ. Os cruzeirenses poderão tirar fotos com os troféus expostos, com os ex-atletas Nonato e Leandro Silva, além de encontrar com os mascotes do clube: Raposão e Raposinho. Na atração principal, após um encontro com patrocinadores e com o prefeito da cidade, Mário Marcus Leão Dutra, Ronaldo estará no palco para responder algumas perguntas feitas pelos torcedores e fazer um discurso. A noite será finalizada com diversos shows de música.

"Vamos fechar com chave de ouro a primeira edição desse projeto inovador que trouxe novos sócios pro programa do clube. A torcida celeste do interior tem uma importância enorme pra gente, recebeu a caravana com uma energia incrível em todas as cidades e, certamente, contribuiu para a conquista do título. Vamos comemorar juntos a nova fase do Cruzeiro", celebrou Ronaldo.

Idealizadora do evento, em parceria com o Cruzeiro, a Octagon Latam - agência de marketing esportivo e entretenimento que pertence a Ronaldo - criou e gerenciou toda a operação do projeto. "Viabilizar esse projeto itinerante junto ao Cruzeiro foi extremamente gratificante. Pudemos ver nos olhos de cada torcedor a felicidade de vivenciar e torcer pelo seu time em suas próprias cidades. A paixão deles se tornou a nossa e, com isso, tivemos um time e parceiros super engajados e felizes com a entrega", comentou Felipe Colturato, diretor de operações da Octagon.

A ótima campanha do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro ajudou no engajamento do torcedor ao programa de sócio-torcedor do clube. A equipe garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro com sete rodadas de antecedência - um recorde na competição. O "Sócio 5 Estrelas" é considerado essencial no reerguimento do clube no cenário nacional.

Com duas rodadas ainda a serem disputadas na Série B, o Cruzeiro já garantiu o título antecipado da competição. Nesta quinta-feira, enfrenta o Novorizontino; no domingo, o CSA. Ambos os times são adversários diretos na luta contra o rebaixamento à Série C.