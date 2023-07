Ronaldo tenta atrair Corinthians, Palmeiras e São Paulo em 'terceira via' da nova Liga

Ronaldo, dono do Cruzeiro, vê com pessimismo a organização dos clubes brasileiros para a criação de uma nova Liga nacional no País. Em entrevista ao Podcast "Mano a Mano", o ex-jogador pontuou que os dois blocos - Liga Brasileira (Libra) e Liga Forte Futebol (LFF) - privilegiam seus interesses próprios e, por isso, um acordo está tão distante de ser finalizado.

continua após publicidade

"A negociação tem dois blocos, com dois fundos querendo pagar bilhões, e os clubes não se entendem para pegar o dinheiro. Não entra na minha cabeça a gente não se entender, profissionalizar o futebol e aumentar a receita da indústria do futebol", afirmou o empresário. Desde o último ano, ainda não houve um acordo entre as partes sobre divisão de receitas e outras questões orçamentárias.

O plano de Ronaldo é de formar uma terceira via, em meio a essa indecisão entre os blocos. Recentemente, alguns clubes, como Botafogo, Vasco e Cruzeiro assinaram com investidores da LFF para formar o "Grupo União". Em meio a isso, o ex-jogador tenta convencer novos clubes a integraram essa "terceira via" na negociação. Em especial, os times da capital paulista.

continua após publicidade

"Se consigo o Corinthians e o São Paulo, onde estamos conversando... Tenho conversas com a Leila (presidente do Palmeiras), com o Atlético Mineiro. Quero fazer um novo bloco, um bloco muito forte, e nós vamos negociar direitos", contou, em entrevista. Mesmo assim, Ronaldo não acredita que, independentemente do sucesso da terceira via, um acordo entre os grupos para a Liga ocorra antes de 2024.

"Não vai ter entendimento. Estou vendo que está longe de entendimento entre as duas partes (LFF e Libra). Não há entendimento entre os clubes, não estamos olhando para o futuro como temos que olhar. Não estamos olhando com o carinho e respeito que deveríamos ter", afirmou. "Vamos perder mais um ciclo de venda de direitos de televisão em conjunto, e cada um vai vender por si."