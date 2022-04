Ronaldo pede paciência com Cruzeiro na Série B e cogita construir estádio

Da Redação

Muito ativo em suas lives, Ronaldo aproveitou o espaço para pedir calma à torcida do Cruzeiro com o início do time na Série B do Campeonato Brasileiro, após uma vitória, um empate e uma derrota. O início irregular, com algumas atuações abaixo do esperado, foi motivo de irritação por parte de torcedores nas redes sociais. O gestor da SAF do clube mineiro disse que a equipe precisa de tempo para se ajustar em campo.

"Tenho visto alguns torcedores bem críticos em relação ao time. O time foi montado agora, depois de um (Campeonato) Mineiro que foi muito bom, mas que é um time ainda em formação. Vai precisar de tempo até que volte realmente a jogar bem. Tenho certeza que vai melhorar muito daqui para frente. Tem sempre um adversário com outros objetivos, então tem que ter paciência."

O Cruzeiro volta a campo já nesta terça-feira, contra o Londrina, às 21h30, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B. A equipe mineira está em sua terceira temporada na segunda divisão e ainda não conseguiu terminar uma rodada entre os quatro primeiros colocados.

Também na live, um torcedor questionou Ronaldo sobre o preço dos ingressos e o empresário disse que cogita a construção de um estádio próprio devido aos custos da parceira que o clube tem com o Mineirão. O gestor do Cruzeiro destacou os pontos positivos de ter um estádio próprio por poder melhorar as receitas não somente em dias de jogos, mas com shows e outras apresentações, como em outras arenas pelo Brasil.

"É uma coisa que eu tenho pensado muito. Tenho muitas dúvidas. É uma coisa que vocês vão poder me ajudar muito também, para a gente evoluir nesse aspecto. Será que vale a pena a gente pensar, para um futuro próximo, em construir nosso estádio, operar nosso estádio, comercializar nosso estádio, para virar um lugar importante em Belo Horizonte?", questionou.