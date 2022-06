Ronaldo muda escudo do Valladolid e irrita torcedores do clube

(via Agência Estado)

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Valladolid, da Espanha, tornou-se alvo de protestos dos torcedores em função da alteração no visual do escudo do clube feita nesta segunda-feira, data em que comemora 94 anos de existência. Na divulgação do novo escudo, a cúpula diretiva alegou que a mudança é "reflexo de uma nova era."

O anúncio da alteração já havia sido feito por Ronaldo em abril e naquele momento ele já foi questionado. Por meio das redes sociais, as críticas consideraram o novo escudo minimalista.

No lançamento da nova marca, a direção do Valladolid argumentou que a mudança teve como base uma pesquisa aprofundada que estudou a fundo o passado. A alteração visa ainda projetar a identidade do time espanhol em relação ao futuro.

Membros da equipe, assim como historiadores e sócios-torcedores participaram da iniciativa a fim de compreender os elementos que originaram essa mudança. Sob o mantra de "respeitar a essência e promover o futuro", a direção comandou o propósito do nova marca.

Assim, o novo emblema do Valladolid tem inspiração no escudo de 1928 e destaca marcas importantes como as cores (branco e violeta), chamas e coroa.

Gestor na Espanha, Ronaldo segue o mesmo caminho aqui no Brasil, onde é o homem-forte do Cruzeiro. Sob o seu comando, o time mineiro vem dando sinais de recuperação dentro de campo. Após uma Série B discreta em 2021, nesta temporada a equipe celeste lidera de forma isolada do Brasileiro da segunda divisão com 31 pontos. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e apenas uma derrota pela competição.