Ronaldo Fenômeno leva Gustavo Henrique para o Valladolid após falhar em trazê-lo ao Cruzeiro

O zagueiro Gustavo Henrique é o novo reforço do Valladolid na tentativa de volta imediata à elite do Campeonato Espanhol após queda na temporada passada. O jogador, revelado pelo Santos e com passagem no Flamengo, quase fechou com o Cruzeiro na janela de transferências. Ronaldo Fenômeno acabou não chegando a acordo com o Fenerbahçe, mas acabou convencendo os turcos a negociá-lo com o clube espanhol.

"O Real Valladolid chegou a um acordo com o Fenerbahçe para a transferência de Gustavo Henrique. Desta maneira, o zagueiro central se converte em jogador branco e violeta após firmar por três temporadas", anunciou o Valladolid.

O jogador de 30 anos foi oficializado nesta terça-feira e já foi aos trabalhos. Assinou o contrato até junho de 2026 e participou do primeiro treino na nova casa. Assediado por torcedores, posou para fotos na nova casa e distribuiu autógrafos.

"Olá, Pucelanos (apelido da torcida do Valladolid)! Já fiz meu primeiro treino. Estou muito contente de estar aqui. Estou me preparando cada vez mais para estar junto de vocês dentro de campo. Um abraço", afirmou o jogador.

Para fechar com Gustavo Henrique, o Valladolid desembolsou 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,43 milhões) por 70% dos direitos do brasileiro. Os 30% restantes permaneceram com o Fenerbahçe, que esperam lucrar com possível negociação futura.