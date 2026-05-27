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Ronaldo fecha parceria e vai participar da Copa do Mundo com lives no TikTok

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 13:34:00 Editado em 27.05.2026, 13:42:46
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Ronaldo Fenômeno fechou uma parceria com o TikTok e vai realizar lives por meio da plataforma ao longo da Copa do Mundo. O projeto intitulado Resenha do 9 contará com 20 transmissões ao vivo, a partir de junho, apresentadas pelo pentacampeão do mundo na rede social de vídeos.

A proposta das lives é aproximar Ronaldo dos fãs de futebol. Ao longo da série, ele compartilhará histórias de sua carreira, receberá convidados e reagirá a grandes momentos do futebol internacional.

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"Acho que todo mundo sabe a importância do futebol para minha vida. E a torcida foi parte fundamental de cada conquista. Poder falar diretamente com essas pessoas, resenhar com os torcedores é uma satisfação que o TikTok vai me proporcionar agora", contou Ronaldo.

"É claro que vamos além do campo: falar da vida, de outros esportes, dar boas risadas e contar histórias. É tanta coisa que a gente viveu e vive nos bastidores que a resenha tá garantida! Estou animado e espero encontrar toda a comunidade do TikTok por lá!"

Além das transmissões ao vivo, Ronaldo também publicará conteúdo exclusivo em seu perfil no TikTok durante toda a parceria. A Resenha do 9 é o primeiro projeto da parceria. A lenda do futebol também planeja lançar conteúdos exclusivos para grandes campeonatos em 2026 e 2027.

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"Estamos muito felizes em fazer essa parceria com um ícone global como o Ronaldo", disse Eduardo Lorenzi, diretor de operações do TikTok na América Latina. "O futebol forma uma das comunidades mais apaixonadas em nossa plataforma, e a Resenha do 9 criará um espaço único para os fãs vivenciarem o esporte ao lado de um de seus maiores ídolos, de forma interativa, autêntica e profundamente conectada com a comunidade."

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