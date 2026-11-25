Alvo de críticas pelo trabalho que vem realizado à frente da seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti ganhou um aliado de peso: Ronaldo Fenômeno. Em entrevista à ESPN, o ex-centroavante avalizou o trabalho do comandante italiano.

Ele pediu calma, classificou o estágio atual do time nacional como um "recomeço" e afirmou que o atual comandante da equipe nacional merece um crédito por sua vasta experiência no mundo do futebol.

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"Vai ser um recomeço. Acho que o Ancelotti tem o crédito de ter fortalecido a seleção a um ano da Copa e feito um grande esforço para tentar convencer a nossa população, muito exigente, de que teríamos chances. O fato é que a Seleção realmente foi ao seu limite".

A fase de transição que vive o futebol brasileiro é encarada pelo ex-astro de Real Madrid e Barcelona com esperança. No entanto, ele disse que o trabalho vai ser árduo, mas confia na capacidade de renovação do futebol brasileiro.

"É um recomeço de verdade, e é por isso que a gente fica esperançoso. Mas temos uma coisa para melhorar nesses quatro anos até a próxima Copa do Mundo. Temos, grandes jogadores escolhidos pelo mundo inteiro. Temos a matéria-prima para montar um grande time para a próxima Copa. Vamos acompanhando, ficando vigilantes e cobrando. Acho que a seleção é isso, né?", disse.

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O atacante Neymar, e seu cabelo platinado no jogo com o Grêmio também foi assunto. Ele comentou sobre as críticas de soberba ao camisa 10 santista pelo seu visual e afirmou que os comentários não passam de bobagens".

"Soberba é a última coisa que o Ney tem. É um menino fantástico, nem tão menino assim, porque a gente o conheceu muito novo e hoje ele já está com 35 anos. É surpreendente que as pessoas continuem falando sobre corte de cabelo. Isso não define quem é o cara", afirmou o ex-jogador.

Na reta final da conquista do penta com a seleção em 2002, Ronaldo recorreu à um corte de cabelo diferente (similar ao personagem Cascão, da Turma da Mônica) e lembrou do fato. "Naquela época eu era jovem e me arrependo porque muitas mães de meninos reclamaram comigo durante muito tempo".

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As declarações de Ronaldo ocorreram durante o Leilão de Galácticos, evento beneficente organizado pelo ex-atacante e sua ex-esposa. A iniciativa chegou a sua terceira edição neste ano.