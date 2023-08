Ronaldo é pressionado por torcida do Valladolid antes de estreia na temporada: 'Vá embora já'

A poucos dias do início da temporada na Espanha, Ronaldo lida com pressão e impopularidade no comando do Valladolid. Neste ano, o time do qual o ex-jogador é dono disputará a segunda divisão do Campeonato Espanhol, após ser rebaixado em 2022/2023. Em meio à janela de transferências, o brasileiro também demitiu o diretor Fran Sánchez. A decisão inflamou os protestos dos torcedores, já insatisfeitos com os resultados esportivos, ao longo dos últimos dias.

continua após publicidade

Em amistoso contra o Rayo Vallecano realizado na quarta-feira, Ronaldo escutou vaias das arquibancadas do estádio José Zorrilla - apesar da vitória por 3 a 2. "Vá embora já! Ronaldo, vá embora já! Diretoria, peça demissão", foram alguns dos gritos entoados pelos torcedores no amistoso. O dirigente se reveza entre gerir o Valladolid e o Cruzeiro.

As críticas dos torcedores em relação a Ronaldo não são novidade. Desde que assumiu o controle de 51% das ações do clube espanhol em 2018, o dirigente promoveu algumas mudanças que incomodaram setores da torcida. Além da demissão de Sánchez, elogiado localmente, que ocorreu porque o clube "precisava de uma orientação diferente", ele também modificou o escudo da equipe.

continua após publicidade

A demissão do diretor também surpreendeu Paulo Pezzolano, ex-treinador do Cruzeiro e que chegou ao clube espanhol na última temporada. "A saída de Fran junto com toda a sua equipe de trabalho foi um momento difícil, porque ele foi a pessoa que me trouxe aqui. Ninguém gosta que um colega de trabalho perca o cargo", afirmou.

Além dos protestos no amistoso, torcedores do Valladolid levaram faixas contra o presidente do clube e a mostraram na frente do estádio. "Desastre esportivo e institucional. Onde vamos parar? Ronaldo, vá embora já!", manifestavam os torcedores. A estreia do Valladolid acontece na próxima sexta-feira, dia 11, contra o Sporting Gijón.