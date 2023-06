Ronaldo coloca Ancelotti, Abel e Diniz no topo de lista para assumir a seleção

A seleção brasileira busca até o dia 30 de junho definir o nome de seu novo treinador. Em meio às negociações do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, com Carlo Ancelotti, comandante do Real Madrid, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, listou os nomes especulados e disse que o italiano ocupa o primeiro lugar das preferências.

Além da Ancelotti, Ronaldo apontou que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, vem logo atrás nas preferências, enquanto Fernando Diniz, do Fluminense, fecha o "pódio".

"Minha aposta pelo que vejo nas notícias seria o Ancelotti em primeiro lugar. Abel, do Palmeiras, em segundo, e Diniz, do Fluminense, em terceiro. Eu não faço parte da CBF, nem tenho poder de decisão. Mas esses três técnicos são os mais propícios para assumir a seleção brasileira", afirmou Ronaldo em declaração ao site Betfair.

Após a saída de Tite do comando da seleção brasileira com a queda nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, Ronaldo se tornou um dos entusiastas de Ancelotti na seleção, tendo sido apontado como um possível articulador para convencer o italiano a assumir o posto.

Ainda sob o comando de Ramon Menezes, responsável pela equipe sub-20, a seleção brasileira entra em campo neste sábado, às 16h30, para medir forças com Guiné em amistoso em Barcelona. Na próxima terça, em Lisboa, o desafiante é Senegal, às 16h.